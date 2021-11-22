他檢舉同事收回扣「反被搓湯圓」　網友全搖頭：工作沒了

▲原PO幫忙舉報同事，反被主管約談。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

職場上少不了勾心鬥角，就有網友表示，自己牽線幫廠商舉報同事收回扣，沒想到反而被小主管約談，想詢問大家，應該堅持立場還是給小主管面子。不少網友認為，原PO身分已經亮出來了，要做好離職的準備，「被搓湯圓的是你」。

原PO在PTT以「小主管想保貪污的下屬」為題，寫到公司下屬被廠商舉報收取不當利益，還被大主管知道，而被舉發者剛好是小主管的重點提拔對象，平時常常送禮，但對同輩或下屬就態度很差。

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原PO表示，大主管要小主管自己處理這件事，鬧大的話可能連坐法，而自己就是幫廠商告發的人，「明天小主管想私下找我搓湯圓，大家覺得應該不讓步還是給他面子？」

文章一出立刻引發討論，不少網友認為原PO太天真，並點出關鍵，既然大主管已經不管了，就擺明是想搓湯圓，最後舉報者可能被迫離職，「公司不喜歡爆料者，不是你自己走就是被開除，沒戲了」、「可憐，你被大主管當槍使了」、「感覺大主管也是共犯結構，沒解了」。

還有鄉民以過來人的身分指出，在職場要看清楚事情真相，「聽過老闆的親戚在公司亂搞，檢舉者跟老闆檢舉最後也是離職，老闆只是用他來警告親戚別太離譜」。