寒流來襲台東縣府提前啟動街友低溫關懷　街頭轉角送溫馨

▲寒流來襲，台東縣府提前啟動街友低溫關懷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年入冬後東北季風增強，日夜溫差大，台東縣政府社會處等相關單位，已於11月15日提前啟動遊民低溫關懷並設置熱食站，陸續提供弱勢縣民、街友熱食及防寒物資寒冬庇護服務，並加強街頭或弱勢家庭、獨居老人巡訪工作，希望幫助弱勢、獨居鄉親或街友度過寒冬。



台東縣長饒慶鈴表示，台東地廣人稀，街友分布零散，社會處提前在氣溫下降前，由社工會同人安基金會台東站利用日間及夜間主動至街友聚集處，確認禦寒保暖生活物品及防疫物資之足夠，以確保自身安全。也請縣民都要做好禦寒保暖措施，尤其早晚溫差大，請為人子女更要關心家中長者的保暖與身體狀況。

社會處指出，台東縣政府只要逢氣溫低於17度即會啟動低溫關懷活動，台東縣政府社會處自11月15日啟動街友低溫關懷機制以來，已辦理5次熱水澡服務、發放熱食、走動式派員訪視，並連結民間資源提供禦寒物資及勸導遊民入住緊急安置處所，給予適當的救援物資，協助他們溫暖度過寒夜。



社會處陳淑蘭處長也提醒縣民朋友，家中有幼小孩童、心臟及慢性病獨居長輩及弱勢家戶要特別注意保暖，有物資需求可找縣府實物銀行協助，或就近請村里長或公所幫忙，疫情未歇又逢氣候溫差大，請大家務必做好禦寒保暖措施，照顧好自己的健康，社會處救助諮詢專線089-350731。