　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

立委推振興玩台東拍照拿獎金　總奬金21萬

▲劉櫂豪推出「振興玩台東　拍照拿獎金」總奬金21萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪推出「振興玩台東　拍照拿獎金」總奬金21萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪配合政府發放之振興券，特舉辦「振興玩台東 拍照拿獎金」活動，台東在地組只要戶籍在台東縣，並使用振興券消費即可報名，外縣市組則須在台東住1晚並使振興券消費即可報名，總獎金高達21萬。

劉櫂豪日前邀請台東市攤販協會理事長蔡宗偉陪同一起到台東四維夜市推廣「振興玩台東 拍照拿獎金」，在許多攤販上都可以看到活動的海報，讓來夜市消費的朋友可以更加了解活動詳情。「振興玩台東 拍照拿獎金」活動鼓勵民眾以振興券到台東消費，分為台東在地組及外縣市組，台東在地組只要戶籍在台東縣，並使用振興券消費即可報名，外縣市組則須在台東住1晚並使振興券消費即可報名，攝影主題不拘，只要在台東縣內的拍攝作品都可以，第1名獎金3萬元，總獎金高達21萬，歡迎大家來為台東留下攝影畫面。

劉櫂豪說明，在全民一同努力防疫下，國內疫情終於逐漸趨緩，經濟也逐漸復甦。為振興經濟，行政院推出發放振興券，並鼓勵各地方政府及業者能加碼，讓復甦更強。劉櫂豪配合振興券，特別舉辦「振興玩台東 拍照拿獎金」攝影活動，歡迎不論是台東或是外地的朋友，報名參加也來台東消費挺店家。

「振興玩台東 拍照拿獎金」簡章下載：https://reurl.cc/OkE6QA，報名表下載：https://reurl.cc/emWZdL

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
栽培8子女讀到博士！教授「被丟安養院」　慘況曝光全鼻酸
快訊／比特犬咬死3歲童「飼主遭函送」　不排除人道毀滅
林秉樞請託施壓媒體「別刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺
徐若瑄14歲清純婚紗照曝光！　「從黃子佼節目出道」奪美少女冠
美麗本人聖誕變裝　揪路人逛「華泰名品城」！
快訊／重磅消息！兄弟宣布簽下洋投泰迪　與德保拉組左右先發
《全明星3》測試跑第一　大咖男星自己嚇到
「貘花豆」光速長大！遊客到動物園找不到牠　現在變這樣
驚悚現場曝光！洗衣婦突遭整面牆「重壓活埋」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

立委推振興玩台東拍照拿獎金　總奬金21萬

日統客運雲林4路線將停駛　縣長張麗善：積極協助反映中央

殯葬環保風！大面額支票降空污　「紙紮疫苗盒」為死者祈福　　

2021台南國際美食論壇　黃偉哲盼讓世界「饗」見台南

職場安全再提升　雲林縣府協助中華電信成立安衛家族

為雲林學童打開閱讀的想像大門　宏致電子捐贈「會跑的圖書館」

東縣查獲非法棄置廢棄物　環保局：可處5年刑責1500萬罰金

基隆最大公共藝術《山海鳴光》將現身　藝術與身體工作坊開跑

寒流來襲台東縣府提前啟動街友低溫關懷　街頭轉角送溫馨

東縣義警守望相助隊加強超商安全維護

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

丁寧心疼高嘉瑜⋯曝兒時家暴經歷　惹怒老公見他反應「確定是我要的人」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

立委推振興玩台東拍照拿獎金　總奬金21萬

日統客運雲林4路線將停駛　縣長張麗善：積極協助反映中央

殯葬環保風！大面額支票降空污　「紙紮疫苗盒」為死者祈福　　

2021台南國際美食論壇　黃偉哲盼讓世界「饗」見台南

職場安全再提升　雲林縣府協助中華電信成立安衛家族

為雲林學童打開閱讀的想像大門　宏致電子捐贈「會跑的圖書館」

東縣查獲非法棄置廢棄物　環保局：可處5年刑責1500萬罰金

基隆最大公共藝術《山海鳴光》將現身　藝術與身體工作坊開跑

寒流來襲台東縣府提前啟動街友低溫關懷　街頭轉角送溫馨

東縣義警守望相助隊加強超商安全維護

比特犬咬死3歲童！「制止攻擊」記住這3招　熊爸：動作要小

田中將大不回大聯盟了　新球季續留日職樂天

快訊／比特犬咬死3歲童「飼主遭函送」　不排除人道毀滅

梅姑親哥提告《梅艷芳》片商索賠！　網挖他「爭遺產黑歷史」氣炸

甜茶「裸身亂髮」入鏡！《法蘭西特派週報》破千名市民震撼場面曝

安心亞跟象迷時間空下來！兄弟12日台中封王遊行　回洲際辦球迷感謝祭

林秉樞請託施壓媒體「不要刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺騙我

栽培8子女讀到博士！大學教授晚年「被丟安養院」　慘況曝光全鼻酸

直擊／新北耶誕城「3D光雕秀」點燈開城！31天展期不間斷

泰迪改披黃金聖衣先恭喜兄弟奪冠　明年與兄弟衛冕冠軍金盃

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

地方熱門新聞

宅神爆「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

網瘋傳「今晚春安到2/11」　警方：假的

水公司擔心社會疑慮　加緊趕工提早16小時復水

中興女大生單車逆向騎人行道　警開12張罰單

桃園鼓勵學校認養浪浪　每隻最高補助2萬

餐會遭調查　顏寬恒：欺人太甚

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

小琉球迎王祭典「請水」登場

萊克多巴胺非毒藥　否則藥頭可轉賣

遷移三接公投若通過！興達電廠難提早除役

死亡車禍巧合　2人都是退休警

百輛超跑+改裝車齊聚斗六　時尚車賽明登場

全台首座「愛的書庫共讀館」落腳南投

屏東風箏節將登場　幼幼台哥哥姐姐同樂

更多熱門

相關新聞

檢警環聯手查獲非法棄置廢棄物　台東縣環保局:嫌疑人將面臨最重5年刑責1500萬元罰金

檢警環聯手查獲非法棄置廢棄物　台東縣環保局:嫌疑人將面臨最重5年刑責1500萬元罰金

台東縣環保局日前接獲民眾陳情，在台東市山西路2段疑似有農地遭棄置廢棄物案件，會同內政部警政署保安警察第7總隊第9大隊台東分隊聯手查緝，歷經多日佈線追查蒐證，於2日持搜索票，一舉查獲非法棄置大量廢棄物，包括廢磚塊、廢混凝土塊、廢石塊、廢木材、廢塑料等營建廢棄物，涉案的營造公司、負責人等嫌疑人因未領有廢棄物清除、處理許可文件，逕行清理廢棄物，違反廢棄物清理法相關法令與行政刑責，環保局將檢具相關事證函送保7總隊台東分隊繼續偵辦，相關涉案人最高將面臨5年刑責，並得併科1500萬元以下罰金。

寒流來襲　台東縣府提前啟動街友低溫關懷　街頭轉角送溫馨

寒流來襲　台東縣府提前啟動街友低溫關懷　街頭轉角送溫馨

東縣義警守望相助隊加強超商安全維護

東縣義警守望相助隊加強超商安全維護

台電台東區營業處奬助學金傳愛台東縣學子

台電台東區營業處奬助學金傳愛台東縣學子

政府服務獎出爐　台東衛生局摘社會關懷服務獎

政府服務獎出爐　台東衛生局摘社會關懷服務獎

關鍵字：

拍照 劉櫂豪 台東

讀者迴響

熱門新聞

3歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

快看證件！3大飯店「身分證優惠」

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

百萬炫富網紅惡整Uber！「直接送進勞改營」

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

即／／三重羊肉爐店氣爆　已延燒3店面

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜林秉樞房「驚見高嘉瑜自白書」！

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

即／民宅灌漿崩塌！女慘遭活埋

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面