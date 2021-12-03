立委推振興玩台東拍照拿獎金　總奬金21萬

▲劉櫂豪推出「振興玩台東 拍照拿獎金」總奬金21萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪配合政府發放之振興券，特舉辦「振興玩台東 拍照拿獎金」活動，台東在地組只要戶籍在台東縣，並使用振興券消費即可報名，外縣市組則須在台東住1晚並使振興券消費即可報名，總獎金高達21萬。

劉櫂豪日前邀請台東市攤販協會理事長蔡宗偉陪同一起到台東四維夜市推廣「振興玩台東 拍照拿獎金」，在許多攤販上都可以看到活動的海報，讓來夜市消費的朋友可以更加了解活動詳情。「振興玩台東 拍照拿獎金」活動鼓勵民眾以振興券到台東消費，分為台東在地組及外縣市組，台東在地組只要戶籍在台東縣，並使用振興券消費即可報名，外縣市組則須在台東住1晚並使振興券消費即可報名，攝影主題不拘，只要在台東縣內的拍攝作品都可以，第1名獎金3萬元，總獎金高達21萬，歡迎大家來為台東留下攝影畫面。

劉櫂豪說明，在全民一同努力防疫下，國內疫情終於逐漸趨緩，經濟也逐漸復甦。為振興經濟，行政院推出發放振興券，並鼓勵各地方政府及業者能加碼，讓復甦更強。劉櫂豪配合振興券，特別舉辦「振興玩台東 拍照拿獎金」攝影活動，歡迎不論是台東或是外地的朋友，報名參加也來台東消費挺店家。

「振興玩台東 拍照拿獎金」簡章下載：https://reurl.cc/OkE6QA，報名表下載：https://reurl.cc/emWZdL