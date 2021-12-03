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東縣查獲非法棄置廢棄物　環保局：可處5年刑責1500萬罰金

▲檢警環聯手查獲非法棄置廢棄物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲檢警環聯手查獲非法棄置廢棄物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局日前接獲民眾陳情，在台東市山西路2段疑似有農地遭棄置廢棄物案件，會同內政部警政署保安警察第7總隊第9大隊台東分隊聯手查緝，歷經多日佈線追查蒐證，於2日持搜索票，一舉查獲非法棄置大量廢棄物，包括廢磚塊、廢混凝土塊、廢石塊、廢木材、廢塑料等營建廢棄物，涉案的營造公司、負責人等嫌疑人因未領有廢棄物清除、處理許可文件，逕行清理廢棄物，違反廢棄物清理法相關法令與行政刑責，環保局將檢具相關事證函送保7總隊台東分隊繼續偵辦，相關涉案人最高將面臨5年刑責，並得併科1500萬元以下罰金。

台東縣政府表示，環保局與保7總隊台東分隊聯手，歷經多日鍥而不捨的追查，並運用縮時攝影機進行監控蒐證，掌握棄置營建廢棄物等明確違法事證，並查獲相關嫌疑人及物證。

▲檢警環聯手查獲非法棄置廢棄物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲非法棄置的營建廢棄物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局指出，該農地現場共查獲廢棄物棄置量約300立方公尺，包括約 150立方公尺的營建剩餘土石方與150 立方公尺的營建廢棄物，涉案的營造公司、負責人等嫌疑人未領有廢棄物清除、處理許可文件，逕行清理廢棄物，企圖從中牟取不法利益，違反廢棄物清理法第41條，並涉同法第46條行政刑責，將面臨1年以上5年以下刑責，並得併科1500萬元以下罰金，實在得不償失，查緝人員除當場責令營造公司負責人等不得再棄置廢棄物，並將繼續追查偵辦相關違法事證。

環保局強調，檢、警、環聯合查緝環保犯罪，共同打擊不法不會停歇，呼籲營建業、土木包工業等相關事業單位，請依據廢棄物清理法規定，將廢棄物委託合法的清除處理機構清理，千萬不要心存僥倖以身試法，非法棄置或掩埋廢棄物，甚至租地或買地棄置或掩埋廢棄物，而因小失大。也要提醒地主在出租土地時，要慎選確認租賃對象，並注意實際用途，避免無端涉入非法棄置廢棄物等案件。

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環保局 廢棄物 台東

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