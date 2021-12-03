LINE瘋傳「最新流出高嘉瑜不雅片」連結　查證結果曝光

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者董美琪／綜合報導

立委高嘉瑜受暴案後，近日網路開始傳出「最新流出，立委高嘉瑜不雅影片，看完請立即刪除，切勿流傳以免觸法」的相關連結及通訊紀錄，對此，台灣事實查核中心回應真相。

通訊軟體近日流傳訊息宣稱，「最新流出，立委高嘉瑜不雅影片，看完請立即刪除，切勿流傳以免觸法」等相關連結網址。台灣事實查核中心3日表示，經查：

一、傳言附上的連結為惡搞照片，與傳言提及內容無關，而且此照片已多次流傳，顯示此為舊謠言。

二、資安專家提醒，任意點擊不明連結或下載檔案，可能會導致個資外流，提醒民眾點擊連結、輸入帳號密碼時要多加注意。

三、專家建議，收到他人的不雅影像，不要觀看，也不要分享，可以向社群平台提出申訴與檢舉。

▲網傳立委高嘉瑜不雅影片連結，台灣事實查核中心查證駁斥。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）



查核中心點選連結，發現網頁是一張比中指的動物照，顯示為惡作劇或嘲諷之意。與傳言提及內容完全無關。另外，台大電機工程學系教授林宗男指出，如果手機或電腦沒有即時更新，作業系統出現漏洞，任意點擊不明連結或不小心下載附件檔案，可能會被下載惡意程式，導致個資外流。

林宗男表示，很多釣魚網站會假冒銀行或登入畫面，誘導用戶填寫帳號密碼，因此呼籲民眾不要點擊來路不明的連結，避免資安風險。此外在輸入帳號密碼時也要多加注意，確定是真正的網站再輸入帳號密碼。

此外，台灣展翅協會兒少網安處處長陳時英指出，無論當事人是否是「名人」，觀看他人的不雅照、私密照，已經侵犯當事人的隱私權。對於網路上流傳的不雅照，呼籲民眾應採取檢舉行動，若此類影像是在社群平台、論壇等網站散播，可以採行社群平台實施的檢舉管道。

▲林秉樞遭移送。（圖／記者黃彥傑攝）



陳時英說，如果沒有在社群平台找到檢舉管道，也可以透過臺灣展翅協會的「WEB547網路檢舉熱線」，或是衛福部的「私ME」申訴管道來做檢舉。

陳時英提醒，散播他人私密或不雅照，已經違反刑法的散播猥褻物品罪，如果散播不雅照又牽涉到其他行為，例如盜用他人帳號、偷拍不雅照等，則會涉及妨害秘密罪。又例如散播不雅照的行為毀損當事人名譽，則又涉及刑法的誹謗罪。依照涉及不同行為，會有不同的法律刑責，而當事人除了提出刑事訴訟，也可以請求民事賠償。