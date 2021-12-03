三立內鬼案／《新戲說台灣》監製傅沛筠遭控背信獲判無罪確定

▲三立電視台日前爆發內鬼案件，前總監傅沛筠獲判無罪確定。（圖／記者湯興漢攝）



記者吳銘峯／台北報導

三立電視台日前爆發多名管理高層長期向廠商收取回扣案件，公司多位副總陸續去職。其中知名節目《新戲說台灣》的監製傅沛筠也傳出向廠商收取每集5000元的回扣，而遭三立免職，檢方依照「背信罪」對她提起公訴，一審無罪。案經上訴，高等法院二審仍判無罪，全案確定。

傅沛筠自1999年任職三立電視台擔任《新戲說台灣》監製，節目自2001年7月30日開始，以每天30分鐘的帶狀性戲劇方式播出，搜羅臺灣各地鄉野故事，製作出趣味且富教化意義的系列故事劇集，為台灣最長壽的古裝電視劇系列，成為三立電視台招牌戲劇之一。

不過三立電視台2017年間傳出管理層向廠商收回扣弊案，前副總莊文信等人相繼去職，節目部台灣台戲劇中心總監項德純甚至被依照「背信罪」嫌提起公訴。傅女也捲入收回扣弊案中，經過公司清查，發現她向3家委外製作公司每集收回扣5000元，合計595萬元，公司除了將她免職以外，並移送法辦。

檢方偵辦後，一度做出不起訴處分，但最後檢方仍認定她涉嫌「背信罪」，提起公訴。但一審台北地院審理後，認為傅女雖收錢，但節目品質不減，背信罪構成要件不成立，因此判決傅沛筠無罪。

案件上訴二審，高等法院3日宣判，還是認定傅女的行為並不影響節目品質，不成立背信罪構成要件，因此駁回上訴，仍判決無罪，全案確定。傅女雖刑事部分無罪確定，但她被解雇後向三立電視台提出確認僱傭關係存在之訴，法院認定解雇有理，判決她敗訴確定。。