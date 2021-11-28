人妻化身女騎士！小王喊「我愛妳騎我」：水好多…夫見啪啪氣炸

▲人妻玩交友軟體認識小王，對方更讚她「女騎士」，丈夫見鹹濕對話氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台北報導

桃園一名人夫發現，妻子竟在交友網站上搞小王，雙方不僅以「公」、「婆」互稱，還有「水很多」、「啪啪啪」、「女騎士」等不少調情話語，令他大受打擊，決定向2人提告求償。一審判人妻與小王應賠償人夫30萬元，日前二審判決出爐！

人夫主張，妻子透過交友網站認識小王阿金（化名），雙方在通訊軟體中有不少親密對話，並以「公」、「婆」互稱，2019年6月間妻子向他佯稱要到高雄訪友一周，實際上卻是前往阿金位於台南的住所同居至少3天，期間2人甚至大剌剌的在路上十指交扣。他發現姦情後心碎不已，一狀告上法院，向妻子與阿金請求連帶賠償100萬元精神撫慰金。

人妻辯稱，是丈夫長期對她口出穢言，導致她身心受創罹患恐慌症，2019年6月某日晚間，丈夫對她施暴，她才會前往阿金的住所避難，但她否認跟阿金同住一間房間，就算有牽手的舉動，也只是「單純基於友誼而為扶持」的行為，否認出軌。

阿金則稱，人夫提出的LINE對話截圖，並沒有提出原本，真偽仍可疑，就算截圖內容為真的，他與人妻是透過交友軟體認識，自己並不知道對方已婚，又因人妻患有暈眩症、走路不穩，他才會牽起人妻十指交扣同行，更何況人夫求償金額過高，應該酌減。

但桃園地方法院勘驗對話發現，人妻與阿金不僅用「老公」、「老婆」互稱，還有大量鹹濕對話，內容包括「你是很想愛愛是不是」、「每次愛愛時，就很愛你」、「因為妳是女騎士」、「妳不喜歡，那我就不要，妳在上面」、「小鐵還很硬」、「我愛妳騎我」、「妳的水好多，都會啪啪啪」等。

另外，法院透過內容認定，阿金確實知道人妻另有伴侶，不採信2人說詞，判人妻與阿金應連帶賠償人夫30萬元；案經上訴高等法院，法院勘驗各項事證後，將上訴駁回，全案確定。