　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸80後男子獲奈及利亞酋長封號　按風俗可代代相傳一夫多妻

▲孔濤被授與酋長封號。（圖／翻攝環球時報）

▲孔濤在奈及利亞被授與酋長封號。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

36歲的孔濤於2010年被公司派往奈及利亞參與鐵路建築項目，至今已超10年，他在當地不僅投身鐵路建設，還協助小學建立校舍，對民生經濟發展助益良多。因此，孔濤在2019年正式授予「酋長證書」 和「酋長權杖」，由奈及利亞首都阿布賈吉瓦地區的土皇穆薩親自頒授「WAKILIN AYYUKA」酋長封號，意思就是「工程領袖」。

▲孔濤被授與酋長封號。（圖／翻攝環球時報）

▲孔濤的酋長封號象徵意義大於實質意義。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，孔濤在尼日利亞（奈及利亞，下同）受封為部落酋長，並獲得酋長封號。他身披白袍，拿著五彩斑斕的權杖，和尼日利亞的朋友們合影，令孔濤沒有想到的是，幾天後，這些照片在國內社交平台，引發了廣大網友的關注。河南小伙成為非洲酋長，這件事聽起來近乎天方夜譚，網友們紛紛調侃，「出任非洲酋長，是不是可以升職加薪，迎娶多個老婆？」

對此，孔濤回應，自己是中國人，當然要遵守一夫一妻制，「其實早在2014年，他就在中國結婚，還一個可愛的女兒。」據了解，孔濤不是第一個在非洲受封酋長的中國人，僅他所在的公司就有4個「酋長」，他們都因為在非洲做出了貢獻而獲得了當地人的敬重。

▲孔濤被授與酋長封號。（圖／翻攝環球時報）

▲在奈及利亞，孔濤被授與的酋長封號地位是僅次於土皇的存在。（圖／翻攝環球時報）

在奈及利亞，酋長制存在已久，除聯邦政府和州政府的管理外，地方上沒有直接的行政官員，而是由傳統勢力來統治。當地酋長一般分為三個等級，最高層級級是土皇，第二級是封疆大吏，第三級則是縣鎮級管理者。

按照當地風俗，酋長享有封地，適用一夫多妻制，甚至可以將封號傳給下一代，而孔濤獲得的「酋長」封號，按級別是僅次於土皇的封疆大吏，不過，實際上代表的是一種榮譽的象徵。對孔濤而言，多了一份頭銜，便能拉近跟當地民眾的距離，也能更有效的協助推動建設。

孔濤於2021年初結束在奈及利亞長達10年的工作返回大陸，也參加中非「一帶一路」國際工程科技與教育培訓中心項目，對他而言，酋長封號是榮譽和責任，他表示，「沒有一帶一路，沒有這麼多項目建設，尼日利亞人不可能對中國人那麼尊重。」
 

ET快訊
八點檔女星罹癌後「每天行屍走肉」　5症狀痛苦纏身
林秉樞前女友找上高嘉瑜！　她喊「還好我站出來了」
條子鴿首現身！涉出書「造假掰故事」出庭說明了
羅志祥慘2年還超有錢？「1照片」洩超狂財力
快訊／沒品維尼稱「握有私密影片」　高嘉瑜要告了！
快訊／那對夫妻Nico生了！　兒出生日超巧合
林秉樞「全家超狂背景曝」！　討錢不成拿刀威脅
洗白林秉樞惹議　沒品維尼PTT帳號遭水桶十年「禁言3650天
阿羅哈客運12／13停止營運　公路總局曝退票規劃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

外送員「餐點中尿尿」賣力搖勻！女顧客全吃光了崩潰…噁心畫面曝

陸80後男子獲奈及利亞酋長封號　按風俗可代代相傳一夫多妻

1歲童被陌生女偷抱走…「樓頂丟下」手腳抽搐慘死　媽尋1hr接噩耗

1歲童被扔下4樓身亡　監視器拍到和女進大樓畫面：媽媽身邊被帶走

北京電車癡漢「磨蹭下體」性騷　女乘客怒嗆：你頂個沒完了是吧

騰訊發股票獎勵2.57萬名員工！　每人平均可獲價值28萬元

狙殺畫面曝光！49歲惡煞手持鋼棒對峙襲警　警員「連開7槍」擊斃

福建舉辦「大面積停電演練」　陸網友聯想「備戰」

內蒙古呼倫貝爾病例迅速攀升！新增本土53+1　多地防控升級

安倍稱「台灣有事就是日本有事」　華春瑩急招日駐華大使嚴正交涉

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

外送員「餐點中尿尿」賣力搖勻！女顧客全吃光了崩潰…噁心畫面曝

陸80後男子獲奈及利亞酋長封號　按風俗可代代相傳一夫多妻

1歲童被陌生女偷抱走…「樓頂丟下」手腳抽搐慘死　媽尋1hr接噩耗

1歲童被扔下4樓身亡　監視器拍到和女進大樓畫面：媽媽身邊被帶走

北京電車癡漢「磨蹭下體」性騷　女乘客怒嗆：你頂個沒完了是吧

騰訊發股票獎勵2.57萬名員工！　每人平均可獲價值28萬元

狙殺畫面曝光！49歲惡煞手持鋼棒對峙襲警　警員「連開7槍」擊斃

福建舉辦「大面積停電演練」　陸網友聯想「備戰」

內蒙古呼倫貝爾病例迅速攀升！新增本土53+1　多地防控升級

安倍稱「台灣有事就是日本有事」　華春瑩急招日駐華大使嚴正交涉

吃光50箱蜜蜂！宜蘭直徑50公分黑腹虎頭蜂巢摘除　業者揣口氣

澎湖海產一條街餐廳遭砸　只因老闆娘買漁後做了這個動作

批藍營縣市首長不敢對四大公投表態　賴士葆：人民的眼睛是雪亮的

大不敬？《極限競速5》玩家設計金正恩肯德基造型遭Ban帳8000年

林秉樞博士班念7年課還沒修完　遭爆不常到校「被退學機率高」

未出席雙城論壇　黃珊珊：本來就不是我的業務

Bright穿西裝拿出神秘小黑盒　《只因我們天生一對》電影台灣確定上映

羅志祥跨年重返舞台！　「獨家開唱地點」曝光...誓言嗨翻全場

打完3劑BNT確診Omicron　以色列醫生曝：是在倫敦千人會議中感染

勞工注意！　除了防疫保單、確診新冠肺炎還有勞保可以領

大陸熱門新聞

9個月炒7管家！富豪怒控竟要幫忙煮飯

她雪地中過馬路　遭鏟雪車活活輾死

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

SB、娘炮都禁止！　微博限時改掉「粗俗暱稱」否則刪掉

冥婚帶動暗黑產業鏈　一具女屍可賣70萬

安倍稱「台灣有事就是日本有事」 華春瑩急招日駐華大使嚴正交涉

1歲童被陌生女偷抱走樓頂丟下！手腳抽搐慘死

去年虧260億！愛奇藝傳「大規模裁員」最高40%

李子柒優雅白衣現身廣州 自爆「近期正研究高難度技藝活」

北京電車癡漢「磨蹭下體」性騷 女乘客怒嗆：你頂個沒完了是吧

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

外送員餐點中尿尿再搖勻　女顧客崩潰：全吃光了…

約網友一夜放縱　26歲宅男染愛滋：一次就中啊？

49歲惡煞手持鋼棒對峙襲警　警員「連開7槍」擊斃

更多熱門

相關新聞

奈及利亞爆2確診　境內10月就被Omicron攻入

奈及利亞爆2確診　境內10月就被Omicron攻入

非洲人口最多的國家奈及利亞12月1日宣布，境內出現2宗Omicron新確診病例，同時該國也發現，境內早在今年10月就出現了Omicron病毒的蹤影。

Omicron來勢洶洶　他預言明年立春後危機解除

Omicron來勢洶洶　他預言明年立春後危機解除

境外移入「3人來自非洲國家」！是否新變種Omicron待基因定序

境外移入「3人來自非洲國家」！是否新變種Omicron待基因定序

炸彈放雙鐵恐嚇信曝　訊號源疑來自國外

炸彈放雙鐵恐嚇信曝　訊號源疑來自國外

「新時代中非合作白皮書」公布 命運共同體推進一帶一路

「新時代中非合作白皮書」公布 命運共同體推進一帶一路

關鍵字：

非洲酋長封號奈及利亞一帶一路鐵路

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

男友自己住　台北女開監視器一看崩潰

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

分手就不會回頭的三大星座！

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面