陸80後男子獲奈及利亞酋長封號　按風俗可代代相傳一夫多妻

▲孔濤在奈及利亞被授與酋長封號。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

36歲的孔濤於2010年被公司派往奈及利亞參與鐵路建築項目，至今已超10年，他在當地不僅投身鐵路建設，還協助小學建立校舍，對民生經濟發展助益良多。因此，孔濤在2019年正式授予「酋長證書」 和「酋長權杖」，由奈及利亞首都阿布賈吉瓦地區的土皇穆薩親自頒授「WAKILIN AYYUKA」酋長封號，意思就是「工程領袖」。

▲孔濤的酋長封號象徵意義大於實質意義。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，孔濤在尼日利亞（奈及利亞，下同）受封為部落酋長，並獲得酋長封號。他身披白袍，拿著五彩斑斕的權杖，和尼日利亞的朋友們合影，令孔濤沒有想到的是，幾天後，這些照片在國內社交平台，引發了廣大網友的關注。河南小伙成為非洲酋長，這件事聽起來近乎天方夜譚，網友們紛紛調侃，「出任非洲酋長，是不是可以升職加薪，迎娶多個老婆？」

對此，孔濤回應，自己是中國人，當然要遵守一夫一妻制，「其實早在2014年，他就在中國結婚，還一個可愛的女兒。」據了解，孔濤不是第一個在非洲受封酋長的中國人，僅他所在的公司就有4個「酋長」，他們都因為在非洲做出了貢獻而獲得了當地人的敬重。

▲在奈及利亞，孔濤被授與的酋長封號地位是僅次於土皇的存在。（圖／翻攝環球時報）

在奈及利亞，酋長制存在已久，除聯邦政府和州政府的管理外，地方上沒有直接的行政官員，而是由傳統勢力來統治。當地酋長一般分為三個等級，最高層級級是土皇，第二級是封疆大吏，第三級則是縣鎮級管理者。

按照當地風俗，酋長享有封地，適用一夫多妻制，甚至可以將封號傳給下一代，而孔濤獲得的「酋長」封號，按級別是僅次於土皇的封疆大吏，不過，實際上代表的是一種榮譽的象徵。對孔濤而言，多了一份頭銜，便能拉近跟當地民眾的距離，也能更有效的協助推動建設。

孔濤於2021年初結束在奈及利亞長達10年的工作返回大陸，也參加中非「一帶一路」國際工程科技與教育培訓中心項目，對他而言，酋長封號是榮譽和責任，他表示，「沒有一帶一路，沒有這麼多項目建設，尼日利亞人不可能對中國人那麼尊重。」

