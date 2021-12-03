　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假博弈真詐騙！　文藻女大生上當「A畢聯會185萬」蒸發

記者許宥孺、葉國吏／高雄、綜合報導

高雄市一名女大學生驚爆挪用畢聯會公款，金額高達186萬，事件在校園內傳得沸沸揚揚，甚至還到派出所內進行協商，初步了解，該名女大學生疑似於博弈網站上遭詐騙。女大生也與家長擬定還款計畫，保證學生權益不受影響。校方表示，該名幹部個性單純，詐騙集團叫她做就信以為真，「不能期待一個20幾歲的成年人錢丟了要找我們，若有任何不當還是要負起全責」。

▲女大生疑遭詐騙而侵占186萬元公款 。（圖／翻攝自網路）

▲女大生疑遭詐騙，186萬元公款全飛了 。（圖／翻攝自網路）

【相關新聞】獨／高雄知名大學女生驚爆侵吞公款　畢聯會186萬元人間蒸發

文藻大學畢聯會日前在網路上發布公告澄清訊息，指出畢聯會女幹部不當挪用公款，且其他幹部事前完全不知情，直到11月29日被通知到派出所釐清事實，才得知186萬公款被人間蒸發。

校方表示，186萬元帳款由畢聯會總務長保管，為該屆畢業生拍照、學士服租借、禮品等用途，目前畢聯會已與女學生和家長達成共識，並協議訂立還款計畫，以確保應屆畢業生權益不受影響；初步了解，有部分科系將於下周拍學士服照，時間也沒有改期，也不會要求學生再重新繳費。

▲邱姓婦人今年4月間在龍潭區某郵局見隔鄰婦人遺失3萬元現金悄悄侵占被警方循線查獲。（示意圖／取自Pixabay）

▲女學生為畢聯會總務長，保管應藉畢業生186萬公款。（示意圖／取自Pixabay）

而這186萬元公款是存在哪個帳戶？校方指出，當然是畢聯會的帳戶，公款不可能存在幹部個人戶頭，「聽她轉述，不是領現金，在網路上詐騙後，現金就不見，也沒有提領的動作，同學也很單純，詐騙集團叫她做什麼，她就信以為真」，不過詳細過程警方仍調查偵辦中。

▲文藻外語大學。（圖／翻攝自Google地圖）

▲文藻外語大學。（圖／翻攝自Google地圖）

校方強調，畢聯會是學生自治組織，指導老師、處室不可能掌管全責幫學生保管大筆金錢，而是站在輔導的立場，僅會告訴學生如何開立帳戶，存摺、印章要不同人來保管等。況且，這筆錢是由應屆畢業生所繳交，「政府鼓勵大學生自主，不能什麼都問老師，把錢交給老師，那是國中小，但到了大學，老師只能站在輔導立場」。

校方說，這件事發生後，也是由畢聯會總務長的家長全數補填金額，「我們不能期待一個20幾歲的成年人錢丟了要找我們，這是一個教育例子，若有任何不當還是要負起全責」。

【更多新聞】

日本海底「火山浮石」飄到南台灣　屏東、台東等16處現蹤跡

睽違50天！陳其邁突開防疫直播…第一句差點冒冷汗　只為這2件事

無照男撞2車！車廂清出「球棒、西瓜刀」　車主當場揮棒示範

太狠心！浪浪遭打爆眼球大量出血恐摘除　動保團體懸賞5萬緝兇

備戰2022《米其林指南》！高雄業者爭列紅色寶典　星廚曝摘星秘訣

ET快訊
快訊／警二度搜索找「白色豆腐頭」　驚見1男1女在林秉樞房內
法國美女櫃姐服務過台、陸客人　大媽1舉動讓她來台學中文
台中男擁19間房！財政部發單「補稅50萬」　10天內沒回恐再
Omicron最快本月攻台！台大醫籲高風險者快做這件事：不然
高嘉瑜超暖心！陳揮文酸心機重道歉　她底下回覆被讚爆
台獨機關槍「6大爭議」起底　偷拍議會美魔女！害老闆道歉
隔著螢幕都痛！翹臀辣妹玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡陰」6秒影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在林秉樞房內

康和證券董座父子涉違證交法！董事長兒200萬、總裁爸1000萬交保

假博弈真詐騙！　文藻女大生上當「A畢聯會185萬」蒸發

林秉樞被拘提前急喊「我身敗名裂」　蔡詩萍認通話：一定要道歉

林秉樞躲飯店備份資料　用裸照威脅高嘉瑜「和週刊換報導」

北市水源路社區大樓清晨惡火　同住2人受困！男不治、女命危

康和證券疑人頭購地套利2億　董事長200萬交保「總裁父漏夜偵訊」

桃園男持刀逼6騎士「下車」！瞎稱被仇家追殺　下場曝光了

獨／抓到了！PTT網軍帶風向「高嘉瑜愛拍性愛片」　截圖全用同一張

高嘉瑜淚崩喊「三個字」遭檢討！律師看傻：林秉樞到現在還沒說過

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

高雄男駕車恍神校外道路闖紅燈　下秒導護老師「被撞飛」送醫命危

國道1號8大車連環撞！　回堵2公里...2人受困釀3傷

快訊／警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在林秉樞房內

康和證券董座父子涉違證交法！董事長兒200萬、總裁爸1000萬交保

假博弈真詐騙！　文藻女大生上當「A畢聯會185萬」蒸發

林秉樞被拘提前急喊「我身敗名裂」　蔡詩萍認通話：一定要道歉

林秉樞躲飯店備份資料　用裸照威脅高嘉瑜「和週刊換報導」

北市水源路社區大樓清晨惡火　同住2人受困！男不治、女命危

康和證券疑人頭購地套利2億　董事長200萬交保「總裁父漏夜偵訊」

桃園男持刀逼6騎士「下車」！瞎稱被仇家追殺　下場曝光了

獨／抓到了！PTT網軍帶風向「高嘉瑜愛拍性愛片」　截圖全用同一張

高嘉瑜淚崩喊「三個字」遭檢討！律師看傻：林秉樞到現在還沒說過

男星慘到戶頭不到100元！　轉戰直播「靠斗內狂撈百萬」

12月遊戲推薦（上）生存工藝ICARUS、飛行對戰世紀：灰燼時代

備戰電動車　Jaguar傳2025年前不再推出新車

安倍挺台批陸遭抗議　謝長廷：傷害日方尊嚴引起反感

詹雅雯被宣告無藥可醫！醫一看病歷都搖頭　獲頒「生命諾貝爾獎」

美FTC阻輝達400億美元收購安謀、金控可提早發股息　財經HOT 5一次看

快訊／蘇貞昌報告2373億特別預算案　「展現台灣自我防衛決心」

快訊／警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在林秉樞房內

台南超夯團購小吃調漲25%原因曝光　老饕全支持「還是佛心」

頤昌十年澄心如一　為住戶打造堅固安心住宅

療癒視角！由下往上看貓貓吃飯　近距離欣賞「小舌頭+粉鼻」萌爆

社會熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

北市水源路社區大樓清晨惡火　男不治、女命危

獨／女大生保管186萬公款遭詐領　校方說話了

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

林秉樞急刪高嘉瑜裸照　備份資料傳新手機

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

持菜刀連搶6名路士　莽男下場曝光

高嘉瑜喊三個字林秉樞沒說過！律師看傻

林秉樞被拘前曾通話　他勸一定要道歉

即／西門町爆街頭爆鬥毆　快打警力到場傻眼

康和證券疑套利2億　總裁與董座移送北檢

隨地扔雞屍　害慘台灣雞排之霸

太平傳瓦斯外洩　警消12人4車到場鬆口氣

更多熱門

相關新聞

獨／女大生保管186萬公款遭詐領　校方說話了

獨／女大生保管186萬公款遭詐領　校方說話了

高雄市一名女大學生驚爆挪用畢聯會公款，金額高達186萬，事件在校園內傳得沸沸揚揚，甚至還到派出所內進行協商，初步了解，該名女大學生疑似於博弈網站上遭詐騙。校方表示，該名幹部個性單純，詐騙集團叫她做就信以為真，但畢聯會是自治組織，校方只能站在輔導立場，「不能期待一個20幾歲的成年人錢丟了要找我們，若有任何不當還是要負起全責」。

婦遭詐匯出20萬　3分鐘後「驚醒」報案追回

婦遭詐匯出20萬　3分鐘後「驚醒」報案追回

警加強超商安全防治...即時攔阻詐騙

警加強超商安全防治...即時攔阻詐騙

嘉縣警強力掃蕩賭博犯罪及黑幫

嘉縣警強力掃蕩賭博犯罪及黑幫

網購筆記本卻只收到「一張紙」！她揪1疑點：被騙了

網購筆記本卻只收到「一張紙」！她揪1疑點：被騙了

關鍵字：

詐騙

讀者迴響

熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

分手就不會回頭的三大星座！

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

王一博新戲才開播就遭控抄襲！　劇組發聲道歉了

洗白林秉樞　他曝「背後大老」內幕

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

意外二度當爸！　楊奇煜曬妻6月孕肚

金鐘天后悄悄搭捷運…一甩頭髮「瞬間出大糗」

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面