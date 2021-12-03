假博弈真詐騙！　文藻女大生上當「A畢聯會185萬」蒸發

記者許宥孺、葉國吏／高雄、綜合報導

高雄市一名女大學生驚爆挪用畢聯會公款，金額高達186萬，事件在校園內傳得沸沸揚揚，甚至還到派出所內進行協商，初步了解，該名女大學生疑似於博弈網站上遭詐騙。女大生也與家長擬定還款計畫，保證學生權益不受影響。校方表示，該名幹部個性單純，詐騙集團叫她做就信以為真，「不能期待一個20幾歲的成年人錢丟了要找我們，若有任何不當還是要負起全責」。

▲女大生疑遭詐騙，186萬元公款全飛了 。（圖／翻攝自網路）

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文藻大學畢聯會日前在網路上發布公告澄清訊息，指出畢聯會女幹部不當挪用公款，且其他幹部事前完全不知情，直到11月29日被通知到派出所釐清事實，才得知186萬公款被人間蒸發。

校方表示，186萬元帳款由畢聯會總務長保管，為該屆畢業生拍照、學士服租借、禮品等用途，目前畢聯會已與女學生和家長達成共識，並協議訂立還款計畫，以確保應屆畢業生權益不受影響；初步了解，有部分科系將於下周拍學士服照，時間也沒有改期，也不會要求學生再重新繳費。

▲女學生為畢聯會總務長，保管應藉畢業生186萬公款。（示意圖／取自Pixabay）

而這186萬元公款是存在哪個帳戶？校方指出，當然是畢聯會的帳戶，公款不可能存在幹部個人戶頭，「聽她轉述，不是領現金，在網路上詐騙後，現金就不見，也沒有提領的動作，同學也很單純，詐騙集團叫她做什麼，她就信以為真」，不過詳細過程警方仍調查偵辦中。

▲文藻外語大學。（圖／翻攝自Google地圖）

校方強調，畢聯會是學生自治組織，指導老師、處室不可能掌管全責幫學生保管大筆金錢，而是站在輔導的立場，僅會告訴學生如何開立帳戶，存摺、印章要不同人來保管等。況且，這筆錢是由應屆畢業生所繳交，「政府鼓勵大學生自主，不能什麼都問老師，把錢交給老師，那是國中小，但到了大學，老師只能站在輔導立場」。

校方說，這件事發生後，也是由畢聯會總務長的家長全數補填金額，「我們不能期待一個20幾歲的成年人錢丟了要找我們，這是一個教育例子，若有任何不當還是要負起全責」。

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