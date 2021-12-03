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今晨8℃「9縣市低溫特報」　吳德榮：已符合冷氣團定義

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強冷空氣持續發威，日夜溫差極大。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

強輻射冷卻發威！截至06：19為止，今晨最低溫出現在基隆七堵8度，台北氣象局也已降至13.1度而符合「大陸冷氣團」定義(≦14度)。氣象局也針對基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、金門縣9縣市發佈低溫特報，提醒會有10度以下低溫出現。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(3、4)日兩天乾冷的「大陸冷氣團」籠罩，各地皆是晴朗穩定的天氣。白天因冷空氣漸減弱而逐日緩升，在陽光下舒適，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要特別注意穿著調整。

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▲▼低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲9縣市低溫特報。

明日清晨仍將出現類似今晨的低溫，平地最低氣溫仍可降至10度以下。今日各地區氣溫：北部9至21度，中部10至25度，南部12至26度，東部12至25度。

最新模式模擬顯示，下週(5)日轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫升、清晨氣溫仍偏低；西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率。下週一(6日)微弱鋒面掠過，北部、東半部轉有局部雨。下週二至週四(7至9日)東北季風影響，冷空氣較這波弱很多，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響較輕微；下週二北部、東半部有局部短暫雨。下週三、四東半部偶有局部短暫雨的機率。

第21號颱風「妮亞圖」今晨2時已增強至極緻(近中心平均風速45米/秒)，未來轉向東北，強度將減弱並逐漸變性為溫帶氣旋。

▼左圖：今(3日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，東部海面的「雲街」已消散；「妮亞圖」已有完整的颱風眼。右圖：今晨4：30雷達回波合成圖顯示，台灣東南部海面，有零散的降水回波。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

出版：06：12

更新：06：43

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