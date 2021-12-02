　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨最低10.3℃　明天會更冷！可能觸及冷氣團定義

▲▼氣溫,天氣,寒流,冷空氣,冷氣團,冬天,高壓,低溫,降溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲乾冷空氣籠罩，日夜溫差劇烈。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受冷空氣及「強輻射冷卻」作用，最低溫出現在台南(新化區)10.3度，台北市文山區則是12.5度。今天起乾冷空氣籠罩，日夜溫差劇烈，明天清晨是最冷的時候，平地最低溫可能剩10度，台北市氣象局也可能有觸及14度機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(2)日至週六(4日)乾冷空氣籠罩；今日北台多雲轉晴，其他各地晴朗穩定，明(3)日、週六各地皆是晴朗穩定的天氣。白天氣溫因冷空氣緩慢減弱而逐日緩升，在陽光下或許不覺得冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要特別注意穿著調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晨受冷空氣及「強輻射冷卻」作用，最低溫出現在台南(新化區)10.3度。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，今日各地區氣溫：北部11至19度，中部11至24度，南部12至25度，東部12至24度。明日、週六的清晨將出現此波冷空氣的最低溫，平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗及嘉南平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率(氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義)。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲左圖：今(2日)晨4時真實色雲圖顯示，迎風面北海岸及山區有一些低雲。右圖：今晨4時累積雨量圖顯示，大屯山區有零星飄雨。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週(5)日轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫升、清晨氣溫仍偏低；西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率。下週一(6日)微弱鋒面通過，北部、東半部有局部雨。下週二、三(7、8日)東北季風南下，水氣不多，北部、東半部有局部短暫雨的機率；冷空氣較這波弱，氣溫下降，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響較輕微。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了
林秉樞隨身必備「小肉槌」！出國偷摸舞孃胸部遭罰　曝4大黑歷史
Omicron入侵美股狂洩！　道瓊「反彈大跌」461點
今晨最低10.3℃　明天會更冷！可能觸及冷氣團定義
快訊／林秉樞涉7罪遭收押「高嘉瑜應該很開心」：人生至此已最低

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

提供最佳方案真正感動客戶！東森購物客服之星鄭品芸

沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了

Omicron傳播比Delta快4倍！　專家指台若現首例：入境應隔離14天

今晨最低10.3℃　明天會更冷！可能觸及冷氣團定義

林秉樞借高嘉瑜充電器　4女私密影像敗露！關鍵「備份神器」是它

台灣美體小舖創辦人突離世　愛子怒告醫美診所過失殺人

自強號車廂「激烈震動」！他崩潰喊快解體　網驚呆：要抖出來了

自助餐結帳「櫃台阿姨一舉動」讓他直呼暖爆　神展開結局超爆笑

快訊／一天3出包！復興號花蓮段「2車廂脫節」　台鐵局證實了

推特新CEO上任一天速改政策　用戶上傳影片照片「缺1條件」將被刪

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

2兄妹庭院玩耍...門口突見小牛！　哥化身英雄拿棍子驅趕勇敢保護

提供最佳方案真正感動客戶！東森購物客服之星鄭品芸

沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了

Omicron傳播比Delta快4倍！　專家指台若現首例：入境應隔離14天

今晨最低10.3℃　明天會更冷！可能觸及冷氣團定義

林秉樞借高嘉瑜充電器　4女私密影像敗露！關鍵「備份神器」是它

台灣美體小舖創辦人突離世　愛子怒告醫美診所過失殺人

自強號車廂「激烈震動」！他崩潰喊快解體　網驚呆：要抖出來了

自助餐結帳「櫃台阿姨一舉動」讓他直呼暖爆　神展開結局超爆笑

快訊／一天3出包！復興號花蓮段「2車廂脫節」　台鐵局證實了

推特新CEO上任一天速改政策　用戶上傳影片照片「缺1條件」將被刪

提供最佳方案真正感動客戶！東森購物客服之星鄭品芸

沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

特／歡迎光臨《華燈初上》　「一具酒店女屍」揭開條通愛恨情仇

高嘉瑜母看直播淚曝女兒坎坷情史　「夜深人靜時她是孤單的」

林秉樞恐散佈4女不雅片　關鍵2證人曝！其中1人是護士

美歐高層2日進行中國對話　台灣列入討論主題

高嘉瑜遭家暴被酸蹭聲量　導演看不下去公開對話還原：有苦不敢言

《華燈初上》80年代絕美妝容逆天！只靠4步驟瞬間變身復古女神

挺台遭中國打壓　馬克宏支持立陶宛總統：做了勇敢決定

不可以壞壞！黃狗哥哥「暴力扯衣」 歐告妹超chill翻肚不抵抗：隨便啦

生活熱門新聞

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

「3生肖」12月財運飆升！有機會變大富翁

12星座「3大表現」　代表愛上你

阿囉哈最後2條線停駛　內部公告曝光

這4生肖「越冷越會賺」財神黏緊緊！第1名要升官加薪了

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

無意間透露「抽身林秉樞」超難　他分析高嘉瑜被2武器威脅

大學那些科系超夯卻很慘？網點名3系所

2022年12生肖財運最旺TOP 3

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

復興號今晚車廂脫節　台鐵局證實

台灣美體小舖創辦人突離世　愛子怒告醫美診所過失殺人

林秉樞借高嘉瑜充電器　「備份神器」揭4女私密照

今晨最低10.3℃　明天更冷可能觸及冷氣團定義

更多熱門

相關新聞

陸南極2氣象站「耐-89.2℃低溫」實習期滿 正式投入全球預報業務

陸南極2氣象站「耐-89.2℃低溫」實習期滿 正式投入全球預報業務

大陸位於南極的崑崙及泰山2座氣象站今（1）日正式啟動業務運行，兩站將獲取長期、連續的常規氣象觀測數據，將進一步推進全球氣象預報業務。據了解，這兩座氣象站分別通過9年及5年的「實習期」，旨在測試南極-89.2℃低溫下的氣象監測數據穩定發送，而這兩座氣象站的長期耐低溫能力順利通過考驗。

1圖看大降溫！　今晨12.2度最冷時間還沒到

1圖看大降溫！　今晨12.2度最冷時間還沒到

快訊／07：17規模4.6地震　最大震度4級

快訊／07：17規模4.6地震　最大震度4級

「雲街」現身清晨12.4度　今最冷連3天探10℃

「雲街」現身清晨12.4度　今最冷連3天探10℃

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

男友自己住　台北女開監視器一看崩潰

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

「3生肖」12月財運飆升！有機會變大富翁

妻傳訊「媽得癌症」！夫一句回應被打臉

元元買股「半個月賺100萬」：錢多到免上通告

獨／「男友視角照」帶風向文作者非林男

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

即／桃園29歲女遭封屍

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面