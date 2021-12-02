今晨最低10.3℃　明天會更冷！可能觸及冷氣團定義

▲乾冷空氣籠罩，日夜溫差劇烈。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受冷空氣及「強輻射冷卻」作用，最低溫出現在台南(新化區)10.3度，台北市文山區則是12.5度。今天起乾冷空氣籠罩，日夜溫差劇烈，明天清晨是最冷的時候，平地最低溫可能剩10度，台北市氣象局也可能有觸及14度機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(2)日至週六(4日)乾冷空氣籠罩；今日北台多雲轉晴，其他各地晴朗穩定，明(3)日、週六各地皆是晴朗穩定的天氣。白天氣溫因冷空氣緩慢減弱而逐日緩升，在陽光下或許不覺得冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要特別注意穿著調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今晨受冷空氣及「強輻射冷卻」作用，最低溫出現在台南(新化區)10.3度。（圖／翻攝中央氣象局）



最新模式模擬顯示，今日各地區氣溫：北部11至19度，中部11至24度，南部12至25度，東部12至24度。明日、週六的清晨將出現此波冷空氣的最低溫，平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗及嘉南平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率(氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義)。

▲左圖：今(2日)晨4時真實色雲圖顯示，迎風面北海岸及山區有一些低雲。右圖：今晨4時累積雨量圖顯示，大屯山區有零星飄雨。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週(5)日轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫升、清晨氣溫仍偏低；西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率。下週一(6日)微弱鋒面通過，北部、東半部有局部雨。下週二、三(7、8日)東北季風南下，水氣不多，北部、東半部有局部短暫雨的機率；冷空氣較這波弱，氣溫下降，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響較輕微。