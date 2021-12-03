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新北水保服務團組訓持續精進　副市長劉和然期勉強化專業技術

▲新北水保服務團組訓持續精進 副市長劉和然期勉強化專業技術。（圖／新北市農業局提供）

▲新北水保服務團組訓持續精進，副市長劉和然期勉強化專業技術。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年榮獲農委會評核為全國績優水保服務團，全國19個參與評核縣市政府只有6名服務團獲此殊榮。新北市政府農業局2日辦理新北市水保服務團的組訓課程，也邀請副市長劉和然為各位團員勉勵，他除感謝各位團員為新北市水土保持的努力外，也期許大家以「新北市做大市（做大事）」的格局，來展望新北市水土保持的未來。

新北市水土保持服務團由土木、水保、水利、大地技師4大公會的67個具有服務熱忱及專業技術的技師組成，主要工作係做為政府和民眾間的橋梁，協助政府向市民提供水土保持專業建議及服務；為強化服務團成員本質學能及經驗交流，農業局2日邀請67位水土保持服務團團員辦理組訓活動。

▲新北水保服務團組訓持續精進 副市長劉和然期勉強化專業技術。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然（右）出席水保服務團組訓課程，為水保服務團勉勵與感謝。

並邀請臺北市政府工務局大地工程處梁成兆專門委員分享交流臺北市水土保持的實務經驗，及邀請農業委員會水土保持局游韋菁正工程司，講解中央政策方向及其他縣市案例，強化服務團的業務推動與運作。

在組訓課程前也特別邀請副市長劉和然出席為各位團員勉勵及打氣，劉和然表示，新北市水保服務團在今年度農業委員會水土保持局山坡地管理工作績效考核，榮獲全國19個縣市政府當中6名之1的服務團績優獎此殊榮。

▲新北水保服務團組訓持續精進 副市長劉和然期勉強化專業技術。（圖／新北市農業局提供）

▲講師梁成兆講解＋廉能思維談水保審查管理。

劉和然表示，感謝各位團員對於新北市山坡地的努力付出，為新北市打造安居樂業的環境，也期許本市水土保持業務能夠持續精進，以「新北市做大市（做大事）」的格局來展望未來。落實市府「行動治理」政策，以持續提供民眾優質的免費諮詢及專業技術服務。

農業局表示，今年透過水土保持服務團專業技師現地勘查、市府駐點及電話諮詢服務已達350件，民眾如有山坡地開發或水土保持處理及維護的相關問題，可上新北市政府農業局網站線上預約免費之水土保持服務團諮詢及輔導民眾或可撥打農業局水土保持服務專線：02-2965-9930洽詢水土保持相關問題。

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