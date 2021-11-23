　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民族救星或殺人魔？中正紀念堂推蔣中正特展　走向轉型正義下一步

▲▼中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」。（圖／文化部）

▲中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」，文化部長李永得提到，很多人對他的印象不外乎是「民族救星」或「殺人魔」，而這兩種極端的印象便需要以各種史料去做驗證。他也強調，「推動轉型正義不是要抹去對獨裁者的記憶，而是要彰顯對抗獨裁者的勇氣」，這也是中正紀念堂轉型下一階段要做的事。

李永得讚許「蔣中正總統與臺灣特展」透過檔案文獻，客觀呈現蔣中正跟臺灣的關係，不管施政的好壞，歷史的功過，讓不同史觀與經驗的參觀者，各自解讀評價。他認為，轉型正義必須有兩個重要的要件，包含歷史評價及法制程序的完備，而這次展覽即是歷史評價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到，蔣中正自1948年就任總統至1975年辭世，在任27年、過世距今46年，對許多50歲以下的國民來說，對他的印象不外乎是「民族救星」或是「殺人魔」，而這兩種極端的印象便需要以各種史料去做驗證。

▲▼中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」。（圖／文化部）

▲蔣中正被形容為「民族救星」或是「殺人魔」，而這兩種極端的印象，都需要以各種史料去做驗證。（圖／文化部）

李永得表示，在白色恐怖威權時期，蔣中正是個集黨、政、軍大權於一身的大總統，但憲法並沒有賦予總統隨時可以判人死刑的權力，這不僅違背普世價值，也侵犯到人民生命、財產、自由等基本人權。而蔣中正的濫權造成人民的傷亡，可能涉及犯罪嫌疑，而這必須透過政治程序或司法程序，讓歷史制裁與審判。

他強調，「推動轉型正義不是要抹去對獨裁者的記憶，而是要彰顯對抗獨裁者的勇氣」，這也是中正紀念堂轉型下一階段要做的事。

▲▼中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」。（圖／文化部）

▲李永得強調，推動轉型正義不是要抹去對獨裁者的記憶，而是要彰顯對抗獨裁者的勇氣。（圖／文化部）

策展人薛化元表示，國民政府接收臺灣後，蔣中正總統雖然曾經下野，但一直是黨國體制實際領導者，直到1975年過世為止，他以總統／中國國民黨總裁的身分，主導黨國體制，是政府最高領導人。為了完整呈現蔣中正主政時期下的臺灣發展，展覽涵蓋了4大主題，包括「政治發展」、「國防外交」、「社會經濟」及「文化教育」，希望讓社會各界可以有更多元的理解、尊重歷史，「而不是將個人的記憶變成全民的記憶」。

▲▼中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」。（圖／文化部）

▲中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」，即日起至明年2月7日展出。（圖／文化部）

中正紀念堂管理處表示，配合文化部推動中正紀念堂階段性轉型措施，繼上個月推出政治受難者藝術創作展，接續展出從多元觀點歷史角度、以史實為基礎的「蔣中正總統與臺灣特展」。如何在類多龐博的檔案史料，從多元化的角度，以精要、衡平的原則，如實地呈現歷史真相是一大挑戰。

在策展規劃階段，邀請多位文史專家學者及相關機關代表召開諮商會議後，繼而委託國立政治大學臺灣史研究所教授薛化元擔任策展人，從數以萬計的檔案史料中，擇選影響重大的事件作為展覽主要元素，期待透過檔案文獻的展示，讓原本就有不同的歷史觀點或記憶的參觀者，得以在史實的基礎上進行思辨、各自解讀與評價。為深化展覽效益，展覽期間也特別舉辦2場講座，皆為免費參加。

「蔣中正總統與臺灣」特展
展覽期間：即日起至111年2月7日上午9時至下午6時
展覽地點：國立中正紀念堂三樓藝廊（臺北市中正區中山南路21號3F）
官網：https://www.cksmh.gov.tw/

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
「最兇黃蓉」PTT爆紅不到半年　宣布進500強公司
快訊／高雄警員陳屍大樓　死因不明
帽T殺手逃大陸白忙了！律師喊「要隔離啊大哥」　網笑翻：關著等
快訊／高速公路重大車禍　保加利亞45人葬身火海
超商大夜女店員險遭攻擊！　男不掃實名制大鬧
警車「被拖吊」畫面爆衝擊　內行見1細節秒懂
「他」取代鄧佳華！開嗆：你這背骨仔　合體連千毅
汪小菲離婚後首現身！　孤身抱大衣…目擊者：有些落寞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南發現阿祖級的黑琵「鳥瑞」　T18高齡接近24歲

LIVE／第15輪疫苗施打今起預約　陳時中最新說明

與軍公教同步　中原大學明年元旦起調薪4%

每天搭車1小時！阿公心疼「買機車送高一金孫」　媽反對被罵慘

波音預測：未來10新機交付可達1.9萬架　單走道客機最夯

殺手換裝逃大陸白忙了！律師喊「要隔離啊大哥」　網笑翻：關著等警察

超商「經典1物沒了」　她嘆失去靈魂！網列出絕版菜單：快還來

吃藥時間大解析！一張圖看懂「飯前藥」、「飯後藥」該怎麼吃

台大團隊研發新冠鼻噴疫苗新進展！可抗Delta變異株　

宜蘭清水地熱電廠啟用　賴清德見證台灣綠能產業重要里程碑

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

台南發現阿祖級的黑琵「鳥瑞」　T18高齡接近24歲

LIVE／第15輪疫苗施打今起預約　陳時中最新說明

與軍公教同步　中原大學明年元旦起調薪4%

每天搭車1小時！阿公心疼「買機車送高一金孫」　媽反對被罵慘

波音預測：未來10新機交付可達1.9萬架　單走道客機最夯

殺手換裝逃大陸白忙了！律師喊「要隔離啊大哥」　網笑翻：關著等警察

超商「經典1物沒了」　她嘆失去靈魂！網列出絕版菜單：快還來

吃藥時間大解析！一張圖看懂「飯前藥」、「飯後藥」該怎麼吃

台大團隊研發新冠鼻噴疫苗新進展！可抗Delta變異株　

宜蘭清水地熱電廠啟用　賴清德見證台灣綠能產業重要里程碑

中信盃黑豹旗／陽益政傷後復出最佳　東體延長賽勝出首闖8強

打炒房！央行今年已執行51次金檢　金管會盯上8銀行

台南發現阿祖級的黑琵「鳥瑞」　T18高齡接近24歲

台股跌破17700點關卡！電子股疲弱　指數跌137點收17666

「最兇黃蓉」PTT爆紅不到半年宣布：進500強公司！《黑澀會》出身起底

退役少校闖營區疑竊機密「應訊內容外洩」！檢方要法辦了

LIVE／第15輪疫苗施打今起預約　陳時中最新說明

快訊／高雄1警員車內燒炭！陳屍自家大樓地下室

小米旗艦機加入自主技術　快充速度比iPhone高5倍

剪4歲童GG+燙腳！彰化恐怖保母遭4家長控告　她只承認這一點　

生活熱門新聞

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

年輕人該混打莫德納或BNT　醫喊若要保護力就選它

長髮妹一轉身「ω曲線激辣」　本尊IG神到了

年薪500萬男秀賓士重機　煩惱：不知要追求什麼

烏克蘭正妹曝「追求條件」　台男超心動：嫁給我

長腿美妻照片曝光　柚子醫師緊張到詞窮

夫妻斜槓財富自由　聞氫哥神回

代抽兵種！媽傻見「籤王」求助　兒反應超展開

「遇強震先開大門」　氣象局駁：大錯特錯

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

最冷時刻來了　彭啟明：最低12度

更多熱門

相關新聞

逢甲創辦人政治迫害　子控蔣家介入陷入獄

逢甲創辦人政治迫害　子控蔣家介入陷入獄

今天是逢甲大學60週年校慶，創辦人之一的陳會瑞兒子陳力指控，曾任國大代表的父親因反對前總統蔣介石連任而得罪當道，被蔣家姻親巧取豪奪校產，甚至遭黨國體制構陷入獄，還差點被當作政治犯送去綠島，最後鬱鬱而終，他已向監察院及促轉會陳情，希望替父親平反。

促轉會：社會要保留銅像　做法應不可回復

促轉會：社會要保留銅像　做法應不可回復

東沙島對台灣的戰略意義？

東沙島對台灣的戰略意義？

現代孟母擠中正明星學區！擲千萬買小套房　50年老屋照搶手

現代孟母擠中正明星學區！擲千萬買小套房　50年老屋照搶手

中正紀念堂接種站　北市：可接手

中正紀念堂接種站　北市：可接手

關鍵字：

轉型正義中正紀念堂蔣中正

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

林瑞陽牽深V火辣員工熱舞！張庭站後面「臭臉抱胸」

大S離婚內幕「分產細節曝光」！

女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面