民族救星或殺人魔？中正紀念堂推蔣中正特展　走向轉型正義下一步

▲中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」，文化部長李永得提到，很多人對他的印象不外乎是「民族救星」或「殺人魔」，而這兩種極端的印象便需要以各種史料去做驗證。他也強調，「推動轉型正義不是要抹去對獨裁者的記憶，而是要彰顯對抗獨裁者的勇氣」，這也是中正紀念堂轉型下一階段要做的事。

李永得讚許「蔣中正總統與臺灣特展」透過檔案文獻，客觀呈現蔣中正跟臺灣的關係，不管施政的好壞，歷史的功過，讓不同史觀與經驗的參觀者，各自解讀評價。他認為，轉型正義必須有兩個重要的要件，包含歷史評價及法制程序的完備，而這次展覽即是歷史評價。

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他提到，蔣中正自1948年就任總統至1975年辭世，在任27年、過世距今46年，對許多50歲以下的國民來說，對他的印象不外乎是「民族救星」或是「殺人魔」，而這兩種極端的印象便需要以各種史料去做驗證。

▲蔣中正被形容為「民族救星」或是「殺人魔」，而這兩種極端的印象，都需要以各種史料去做驗證。（圖／文化部）

李永得表示，在白色恐怖威權時期，蔣中正是個集黨、政、軍大權於一身的大總統，但憲法並沒有賦予總統隨時可以判人死刑的權力，這不僅違背普世價值，也侵犯到人民生命、財產、自由等基本人權。而蔣中正的濫權造成人民的傷亡，可能涉及犯罪嫌疑，而這必須透過政治程序或司法程序，讓歷史制裁與審判。

他強調，「推動轉型正義不是要抹去對獨裁者的記憶，而是要彰顯對抗獨裁者的勇氣」，這也是中正紀念堂轉型下一階段要做的事。

▲李永得強調，推動轉型正義不是要抹去對獨裁者的記憶，而是要彰顯對抗獨裁者的勇氣。（圖／文化部）

策展人薛化元表示，國民政府接收臺灣後，蔣中正總統雖然曾經下野，但一直是黨國體制實際領導者，直到1975年過世為止，他以總統／中國國民黨總裁的身分，主導黨國體制，是政府最高領導人。為了完整呈現蔣中正主政時期下的臺灣發展，展覽涵蓋了4大主題，包括「政治發展」、「國防外交」、「社會經濟」及「文化教育」，希望讓社會各界可以有更多元的理解、尊重歷史，「而不是將個人的記憶變成全民的記憶」。

▲中正紀念堂推出「蔣中正總統與臺灣特展」，即日起至明年2月7日展出。（圖／文化部）

中正紀念堂管理處表示，配合文化部推動中正紀念堂階段性轉型措施，繼上個月推出政治受難者藝術創作展，接續展出從多元觀點歷史角度、以史實為基礎的「蔣中正總統與臺灣特展」。如何在類多龐博的檔案史料，從多元化的角度，以精要、衡平的原則，如實地呈現歷史真相是一大挑戰。

在策展規劃階段，邀請多位文史專家學者及相關機關代表召開諮商會議後，繼而委託國立政治大學臺灣史研究所教授薛化元擔任策展人，從數以萬計的檔案史料中，擇選影響重大的事件作為展覽主要元素，期待透過檔案文獻的展示，讓原本就有不同的歷史觀點或記憶的參觀者，得以在史實的基礎上進行思辨、各自解讀與評價。為深化展覽效益，展覽期間也特別舉辦2場講座，皆為免費參加。

「蔣中正總統與臺灣」特展

展覽期間：即日起至111年2月7日上午9時至下午6時

展覽地點：國立中正紀念堂三樓藝廊（臺北市中正區中山南路21號3F）

官網：https://www.cksmh.gov.tw/