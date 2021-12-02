龜山良美農場用心真培育　桃園精品咖啡飄香

▲龜山良美農場用心培育，桃園精品咖啡飄香。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為推廣桃園咖啡及塑造品牌形象，桃園市龜山區良美農場2日舉辦「桃園精品咖啡崛起」發表會，除了說明良美農場的咖啡種植成果，更特別邀請龜山吉祥物「小龜」帶領在地青創手沖咖啡師，用本地豆沖出好風味，並搭配楓茶米休閒農業區內特色手作小點心，品味最在地的咖啡香。

良美農場主人老闆陳振隆為了讓自家人能夠更健康品嘗咖啡，3年多前開始於自有土地種植咖啡，並自行嫁接培育出「良美黃金豆」，從採收到烘焙一氣呵成，泡出來的咖啡酸度柔和豐富，醇度飽滿、滑順，更具有柑橘、蔓越莓、櫻桃等果香及蜂蜜香氣等風味，尾韻回甘且悠長，是值得細細品嘗的好咖啡！

良美農場近年來，更定期配合學校進行食農教育，帶領學生體驗咖啡種植、採果及後續加工等過程，以推廣桃園市咖啡產業。桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，桃園咖啡種植遍佈多區，龜山、大溪、復興都有小農培育，繼今天的「桃園精品咖啡崛起」活動後，明年度將規劃舉辦咖啡交流等相關品評會，以串聯桃園在地咖啡小農，更一同行銷打造「桃園咖啡品牌」，以推廣桃園咖啡經濟及塑造品牌形象，歡迎民眾大家來桃園品嘗一杯在地的新鮮美味的好咖啡。