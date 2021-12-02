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打疫苗兼採購！全聯、家樂福、愛買等多家賣場擬響應政策

▲▼疫情指揮中心加開5個疫苗BNT接種站，台北榮總進駐中正紀念堂BNT疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大賣場、百貨公司將設置隨到隨打的疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

行政院擬推動大賣場、百貨公司隨到隨打，增加疫苗覆蓋率。全聯、家樂福、愛買今天均表達跟進意願；家樂福特別提到，按先前高雄門市推動經驗，民眾對於「打疫苗順便採購物資」迴響熱烈。

至於百貨部分，遠百、新光三越、SOGO、微風、台北101也強調會配合政府規定。

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron，各國紛紛加緊接種疫苗；行政院今天表示，擬推動大賣場、百貨公司隨到隨打，不排除以相關獎勵方法提升疫苗接種人口涵蓋率。

疫情指揮中心發言人莊人祥今天透露，未來可能在174家全聯福利中心設置接種站，比照流感疫苗接種模式，由醫療團隊進駐並提供贈品，鼓勵民眾接種。

全聯回應，配合政府防疫政策，加上全聯之前配合流感疫苗的接種經驗，這次也將全力配合設置COVID-19疫苗接種站，相關訊息與贈禮細節，待後續公布。

家樂福告訴中央社記者，先前疫情嚴峻期間，家樂福已與新北亞東醫院合作，在家樂福樹林店為員工施打疫苗，近日也與高雄市政府合作，於高雄4家分店提供民眾施打疫苗，施打成果顯著；由於相關合作流程已有一定程度的熟悉，會再與各地方政府討論進一步合作。

家樂福補充，高雄4店為全台第一個COVID-19疫苗賣場，自11月20日至29日，累積約5000名民眾前往賣場施打疫苗，其中包含近百名超過65歲長輩，因熟悉環境與位置方便而增加施打意願。

家樂福也轉述民眾心得指出，因平時就會逛賣場，民眾認為可在賣場施打疫苗非常方便；甚至有人在用餐後，看見疫苗施打站就直接接種，還可順便採購物資，對於賣場疫苗施打站迴響熱烈。

愛買受訪時指出，目前內部仍在討論階段，正積極了解相關事宜，包含如何與地方政府配合等，實際作為如何，交由中央流行疫情指揮中心做最後決定。好市多則表示，內部討論中。

至於百貨部分，遠百表示，很樂意配合，內部正在進行相關研議，若要執行，會朝向在館內設置疫苗施打區，加上己有亞東醫院提供疫苗接種的經驗，「我們要做很順手」。

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