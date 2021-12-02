美亞太助卿：中國對台威脅　增加美國「適當回應」必要性

▲美國亞太助卿康達正在訪問東南亞四國。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國亞太助卿康達2日訪問新加坡時表示，中國近來對台灣的威脅和脅迫，增加了美國以「適當方式」（appropriate way）回應的必要性。

根據《路透社》報導，美國務運負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）目前正在東南亞進行訪問，他2日在新加坡談到台海議題時表示，中國近來對台灣的威脅和脅迫，增加了美國以「適當方式」回應的必要性，美國有堅定的義務幫助台灣。

康達於11月27日至12月4日訪問印尼、馬來西亞、新加坡和泰國，國務院11月27日在聲明中指出，美國支持基於規則的印太秩序，並重申「美國致力於與盟友、夥伴合作，共同應對21世紀最嚴重的全球和地區挑戰」。

康達先前接受日本放送協會（NHK）專訪時曾提到，美國並沒有改變長年以來的「一個中國」政策，而基於「台灣關係法」協助台灣維持自我防衛也沒有改變，「那就是我們的政策，而且我們反對片面改變現狀的行為。」

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