諾貝爾和平獎得主盼赴挪威領獎　聯合國促菲律賓放行

▲獲得諾貝爾和平獎的菲律賓媒體人瑞薩（Maria Ressa）。（圖／路透）



文／中央社

聯合國今天敦促菲律賓政府，允許獲得今年諾貝爾和平獎的媒體人瑞薩（Maria Ressa）於12月赴挪威領獎。

瑞薩是獲得諾貝爾獎的菲律賓第一人，她和俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）同獲今年的諾貝爾和平獎。當今世界各地的言論自由權屢遭侵害，諾貝爾和平獎今年頒給媒體記者，一般認為意在支持保障言論自由。

路透社報導，瑞薩已向菲國政府提出申請，希望赴挪威參加12月10日的頒獎典禮。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國對菲律賓政府限制瑞薩旅行一事「非常關切」。

杜雅里克在紐約告訴媒體：「我們敦促菲律賓政府立即撤銷任何此類限制，允許她前往（挪威首都）奧斯陸（Oslo）。」

瑞薩的新聞網站Rappler執照已遭中止，她同時因不同理由身陷訴訟。支持者表示，瑞薩是因嚴格檢視政府政策而成為目標，包括總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發起的血腥反毒戰。

根據「無國界記者組織」（RSF）2021年世界新聞自由指數（World Press Freedom Index），菲律賓在180個國家的排名中掉了兩位，居第138位。

美國紐約非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）的「懸案指數」（impunity index），將菲律賓列為全球第7名；這項指數旨在追蹤各國媒體工作者遇害後，凶手逍遙法外、不受制裁的現象。

菲律賓政府否認逼迫媒體，還說各組織面臨的問題都是法律問題，不是政治問題。菲律賓還表示，政府信奉言論自由。

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