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冷凍袋當保險套！獸父性侵女兒12年　幼兒園起每週硬上2、3次

▲▼女孩。（圖／CFP）

▲印尼一名獸父用冷凍袋代替保險套，自幼兒園起性侵女兒長達12年。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼爪哇省一名獸父因為長期向妻子求歡被拒，於是自2009年來不斷使用冷凍袋代替保險套，逼迫未成年的女兒與他發生關係長達12年。受害的女兒難忍多年來的委屈，今年10月決定在學校自殺，幸虧被老師及時救回，才終於讓父親的惡性被揭發。

綜合外媒報導，施暴的父親因為妻子多年來拒絕與他行房，於是飢渴難耐的他轉而向年幼的女兒下手。2009年，他趁著家人一同到親戚家做客時，先行帶女兒返家，並無套性侵了當時只有4歲的女兒。事後，他威脅女兒不准洩露2人的事，並給了女兒1萬印尼盾（約新台幣20元）當遮口費。

食髓知味的父親從此便將女兒當成了洩慾的工具，自幼兒園到高中的12年間，每週性侵女兒至少2、3次，甚至還在女兒長大發育後，以冷凍袋充當保險套，避免女兒因亂倫懷孕。後來，父親的膽子越來越大，甚至還直接在客廳當著妻子的面性侵女兒，但由於妻子害怕被丈夫毆打，一直不敢為女兒出頭。

今年10月24日，16歲的女兒再次被父親性侵，身心多年來飽受摧殘的她再也忍不住，於10月28日在學校企圖自殺。還好，學校的老師及時發現，將女孩救了回來，並揭發了這名獸父的惡行，立刻報警。報導稱，目前警方已將獸父逮捕歸案，若父親的罪名成立，將有可能被判刑5至15年。

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