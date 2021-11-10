　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NHK專訪美亞太助卿：反對片面改變「台海現狀」

▲▼美國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。（圖／翻攝自UNK）

▲美國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。（圖／翻攝自UNK）

中央社東京10日綜合外電報導

美國國務院亞太助卿康達接受日本放送協會（NHK）專訪時說，美國希望台灣海峽維持和平與穩定，在政策方面沒有改變，「而且我們反對片面改變現狀的行為」。

康達（Daniel Kritenbrink）11月6日前往日本及韓國進行6天訪問。這是他9月24日上任後首次出訪。

日本放送協會（NHK）專訪正在日本訪問的康達時詢問，很多日本人現在都對台灣情勢感到憂慮，甚至擔心可能發生戰爭。如果中國真的攻擊台灣，雖然美國總統拜登曾說美國有防衛台灣的責任，但請說明為了防衛台灣，美國所採取的立場與政策方針。

康達回答說，美國長久以來的「一個中國」政策沒有任何改變。

他說，美國雖然對中國為強化施壓採取的若干挑釁行動感到憂慮，但該採取的因應作為很清楚；美國將基於明定對台提供協助的「台灣關係法」善盡義務，並協助台灣自我防衛。

康達說，美國對維持和平與穩定以及維持台灣海峽現狀，持續抱持關心，「那是我們的方針，也是我們想做的事」。

NHK詢問，對美國來說，為維持地區和平與穩定，維持現狀應該是最好的方法吧。

康達說，沒錯，有關美國希望台灣海峽和平與穩定，在政策方面沒有改變，「而且我們反對片面改變現狀的行為」。

NHK還問到，台灣總統蔡英文提到有關台灣軍隊與美軍的合作，應該要如何理解這個變化呢？美國與台灣之間發生了什麼呢？

康達說，再次強調，美國並沒有改變長年以來的「一個中國」政策，而基於「台灣關係法」協助台灣維持自我防衛也沒有改變，「那就是我們的政策」。

他說，「我們將持續對此傾注全力，採取相應行動」。

談到為維持這個地區的和平與穩定，從防衛角度來看，美國對日本有何期待？ 康達說，美國期待的是，所有篤信基於規則的區域秩序、維護國際法以及讓和平與繁榮遍及區域全體的一切國家，都能為了保護這些利益挺身共同行動，就是那麼簡單。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／被錄到沒戴口罩喝酒唱歌　陳時中深夜緊急回應
瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉　買名車給他代
趙薇無預警被封殺　一張美照網驚呆：回宮了
打完巨乳妹現身　這家妓院打疫苗就送「30分鐘免費服務」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

杜特蒂長女盟友：薩拉「會選總統」　副總統絕非選項

NHK專訪美亞太助卿：反對片面改變「台海現狀」

中國外交部回應達賴喇嘛：徹頭徹尾的「分裂主義」政治集團

適合中低收入國家　越南批准緊急使用「印度Covaxin疫苗」

韓國COVID-19「重症病例」飆新高　當局疾呼接種追加劑

達賴喇嘛認為台灣是「中國古老文化的寶庫」　中國大陸過於政治化

達賴喇嘛：中國領導人「不了解」各種文化　漢人控制得太多了

打完巨乳妹陪你爽！　這家妓院打疫苗就送「30分鐘免費服務」

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽　80%先進國中招

衣索比亞政府逮捕大量泰格瑞族人　聯合國逾70名司機被拘

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

獨／裘莉真的吃了《永恆族》那包浪味仙　女神還記得！盛讚「我很喜歡」

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

杜特蒂長女盟友：薩拉「會選總統」　副總統絕非選項

NHK專訪美亞太助卿：反對片面改變「台海現狀」

中國外交部回應達賴喇嘛：徹頭徹尾的「分裂主義」政治集團

適合中低收入國家　越南批准緊急使用「印度Covaxin疫苗」

韓國COVID-19「重症病例」飆新高　當局疾呼接種追加劑

達賴喇嘛認為台灣是「中國古老文化的寶庫」　中國大陸過於政治化

達賴喇嘛：中國領導人「不了解」各種文化　漢人控制得太多了

打完巨乳妹陪你爽！　這家妓院打疫苗就送「30分鐘免費服務」

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽　80%先進國中招

衣索比亞政府逮捕大量泰格瑞族人　聯合國逾70名司機被拘

張誠／2021版《中國軍力報告》說些什麼？

乳癌年輕化　超音波加3D乳房斷層攝影篩檢更精準有效（林文瓊、許居誠）

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

打BNT疫苗牙齦狂噴血！高三生休克慘死

國外麥當勞員工實錄開店前1小時　油鍋噁炸網友

火星男驚揭「人面獅身像」藏人類重大秘密

到這家妓院打疫苗　就送「30分鐘服務」

馬斯克身價2天蒸發1.4兆！外媒：他早有預謀

泰國公主國服優雅現身美炸　20年沒跟母親說過話

心靈法門創辦人盧軍宏逝世　享壽62歲

徒手抓巨蟒　男動脈瞬間被利牙切斷

華裔2歲男童中流彈不治　媽蹲高速公路燒紙錢

iPhone用戶躺著坐著「FB都知道」研究員建議卸載

15歲馴牛金童慘死！　公牛殺紅眼重踏奪命

達賴喇嘛認為台灣是「中國古老文化的寶庫」

諾貝爾和平獎得主馬拉拉嫁了！新郎身分曝

更多熱門

相關新聞

韓國COVID-19重症病例飆新高 當局疾呼接種追加劑

韓國COVID-19重症病例飆新高 當局疾呼接種追加劑

韓國近90%成年人完整接種COVID-19疫苗，本月開始逐步鬆綁防疫限制，但隨著老人突破性感染個案增加，重症病例今天躍升至460例，寫歷史新高，當局疾呼民眾接種追加劑。

雷神與美國海軍「共同測試分佈式感測軟體」

雷神與美國海軍「共同測試分佈式感測軟體」

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽

日本出現入冬來首例禽流感！急撲殺14.3萬雞

日本出現入冬來首例禽流感！急撲殺14.3萬雞

中國第2個航母標靶曝！疑再仿造美國航艦

中國第2個航母標靶曝！疑再仿造美國航艦

關鍵字：

NHK亞太助卿Daniel Kritenbrink日韓要聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

即／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝　他當兵鐵板凳砸同袍頭

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面