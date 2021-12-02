黃酒廠失火！湖裡全是酒「魚集體喝醉翻肚」　民眾搶撈：提前入味了

▲大陸一間酒廠失火，黃酒流入湖中，導致魚「全醉倒了」。（示意圖／達志影像）



實習記者黃品臻／綜合報導

大陸浙江省紹興一間黃酒廠發生火災，導致工廠內的黃酒流進附近風景區的湖裡，有遊客近日在湖邊散步時發現魚幾乎都翻肚浮在水面，還可以聞到陣陣酒味，景象相當詭異，景區人員表示魚大部分都「醉了」，此事也吸引不少遊客前去撈魚。

綜合陸媒報導，浙江紹興一家黃酒工廠上月19日發生火警，雖然火勢順利撲滅，但廠裡有不少黃酒意外流進廠區附近的鑑湖，有民眾在湖邊散步時發現，湖面上有很多已經翻肚的魚，附近的柯岩風景區也受到影響，工作人員證實，黃酒流入鑑湖，浮上來的魚有的「醉了」，但因為酒精濃度過高，有些小魚已經喪命。

消息曝光後吸引不少遊客前去「撈魚」， 一名陳姓遊客受訪時表示，「靠進湖面就可以聞到黃酒味，一些不到巴掌大的小魚已經死了，大一點的魚沒有死，只是漂著不怎麼動」。柯岩風景區工作人員表示，近日已開始進行管制，禁止遊客攜帶撈魚工具入內，也已經組織好3支打撈隊前往清理。

不少網友看完後紛紛留言表示，「下鍋都不用放料酒了」、「強行去腥」、「這是真正的城門失火，殃及池魚了」、「魚兒表示：真是躺著也中槍」、「看樣子沒死的都是魚中酒量好的」。