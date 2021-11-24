親人過世酒聚度哀傷！花蓮醉婦牽車倒路旁　巡邏警發現送返家

▲婦人牽車回家時因不勝酒力，連人帶車摔倒在路旁。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣是一個文化多元的社會，原住民的喪葬禮俗就與漢人不盡相同，原住民部落中，死亡不是個人或家庭的事，而是整個部落的大事，村民為了幫助喪家盡早走出哀傷，常會聚在一起飲酒、唱歌緩和哀傷，以減少對往生者的不捨及思念。



花蓮縣警察局玉里分局立山派出所所長陳基財、警員郭駿育日前執行巡邏勤務，巡經卓溪鄉立山村山里部落時發現一名婦人坐在地上，且機車倒在身旁。

▲▼員警為免發生意外，將婦人攙扶上巡邏車載回家中休息。

2員警唯恐意外發生便上前關心，經了解64歲鄧姓婦人因親戚過世滿40天時，家族成員邀約聚集在喪宅聯繫感情，聚會中因氣氛熱鬧貪杯過量，返家時自知酒後不能駕車，只能默默牽著摩托車徒步返家，途中卻因不勝酒力加上無法支撐摩托車重量，便重心不穩而醉臥道路。

員警為免婦人發生意外，在查明住處後立即將婦人攙扶上巡邏車，平安載回家中休息。



玉里分局分局長温基興呼籲，民眾飲酒要適量，酒後千萬不可駕駛自小客車、騎乘摩托車或慢車（電動車、腳踏車），請務必找代駕、親友接送或搭乘計程車返家，不要勉強拖著無力的身軀徒步返家，以免危及自己生命、身體安全。