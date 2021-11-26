灰鵝生出「黑心蛋」！專家一看曝原因：它害的　飼主秒點頭

▲灰鵝生出黑心蛋十分特別。（圖／翻攝自微博／青蕉視頻）

實習記者林郁婷／綜合報導

雞鴨鵝下雙蛋黃是件特別的事，但現在竟然還有猶如皮蛋一般的「黑心蛋」。大陸浙江一名男子表示，朋友家裡飼養的鵝產下了下數顆「黑心鵝蛋」，蛋黃全都是黑的，看上去和皮蛋沒什麼差別，引發熱烈討論。

根據《封面新聞》報導，朱先生近日拿了朋友飼養灰鵝所下的蛋想要做料理，沒想到打破蛋殼後發現蛋廿田一金是超深的黑色，而不是一般亮晃晃的黃色，蛋白則清澈無異狀，接下來的幾顆也都是同樣的情況，讓在場的人都驚訝到說不出話，他也用錄影記錄下這個畫面。

朱先生表示，幾顆黑心蛋都是由同一隻灰鵝生出的，除了顏色特別之外，蛋的形狀和氣味都完好，「是新鮮的好蛋」。消息曝光後，有熟悉養殖家禽的內行人表示，若沒有環境汙染等因素存在，蛋體也皆正常，那就不排除是「天然黑色素」導致。

對此，男子也回應表示，「這些鵝都是散養的，桑葚掉了下來以後，他們會跑去吃桑葚的果子，桑葚本身是有黑色素的，所以也有可能是因為吃了太多桑葚導致的。但這個推論不是特別的合理，所以也不敢肯定，總之挺稀奇的。」

之後朱先生還問了有農業知識的朋友，「按常理說，不會有這種現象」，甚至有農科院看到影片後，引起興趣想進行研究。

異狀引起網友關注，「直接變成皮蛋」、「這是一隻有文化的鵝下的」、「感覺這個蛋營養價值會高，桑葚是好東西啊，補腎益氣的」；也有人好奇味道會不會不同，「黑的味道如何」、「這可以吃嗎」，對此，朱先生也回應，「一樣的，我吃了」。