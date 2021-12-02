借女友姊20萬「幫男友湊醫藥費」　真相扯爆！多金男崩潰：別心軟

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名自稱生鮮中盤商二代的網友發文勸世，表示2個月前女友向他借20萬，說是姊姊幫男友湊醫藥費；怎料，現在對方不肯還錢，而背後真相更讓他吐血，不禁無奈直呼「奉勸各位，千萬不要心軟亂出借財務！」

男網友在「靠北女友my girl」提到，家中從事生鮮中盤商，2個月前女友跟他借20萬，表示姊姊急著幫男友湊醫藥費，「如今要她姐還錢，開始上演一哭二鬧戲碼，是在哈囉？女友還幫講情寬恕幾天。」

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巧的是，姊姊男友和原po朋友在同公司，他委託朋友一查，震驚得知男生會吸毒，「那筆錢是被拿去買毒，女友姊還謊稱是中樂透彩金，分給男友？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

錯愕的他氣得抓女友回她家討錢，而女友家人也是各種奇葩，理直氣壯地回「你家這麼有錢，20萬小數目，三兩下就有，何苦為難我們小老百姓？」而姊姊更誇張，竟脫口「不然睏度（以性愛抵帳）？」

最後，男網友氣憤直呼，「那該死男友聽到我要抓他，就已經人間蒸發。前兩任遇到女方全家是北七，結果第三任依然是北七，說好事不過三，是不是哪裡犯沖了啊？我的老天鵝啊！」

對此，網友們紛紛回應，「對姊姊來說，妹妹男友這麼好野，的確像中樂透一樣啊」、「現在女生很不簡單，離婚率高的社會，避免麻煩，婚前婚後AA制」、「你也算幸運，花20萬就發現問題了，不是用一生去挖掘！要拜拜還願了」、「老實說每一任都差不多狀況的話，你真的要檢討自己擇偶的眼光了，還有借錢這種事，女友來借我都會拒絕了，何況是女友的姊姊的男友，這關係也太遠了吧」。