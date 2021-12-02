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面對omicron疫苗只是輔助！醫喊重要在圍堵：失守恐成6月的屏東

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲沈政男認為，疫苗只是輔助，關鍵在於封鎖、圍堵。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

Omicron變異株蔓延速度快，已在美國、南韓、新加坡等多國出現病例，引起全球關注。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，面對Omicron，「封鎖、圍堵與清零，才是正確！不是疫苗，那只是輔助，更不是與病毒共存，那已證明對東亞國家來說代價太高。」

沈政男昨日（12/1）在臉書發文表示，Omicron已逐漸擴散至南非其他區域，從奈及利亞與荷蘭1日公布的狀況來看，早就已經傳進非洲其他國家與歐洲了，「都沒人擔心：omicron會不會給疫情相對和緩的非洲，帶來一波劫難？」，而歐洲的案例勢必將會繼續增加，1個月內可能就成為強勢變種。

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「Omicron的全球大流行看起來越來越有可能，似乎已經無法抵擋」，沈政男指出，現在的問題就是「現有疫苗還有多少保護力」，「omicron變很大，變得跟其他變種差很多，是一個令人擔心的事實，因為，現有疫苗是從其他變種研發而來」，他認為既然omicron能在豪登省打贏delta，沒理由在其他地方不會。

「omicron如果攻進台灣，很可能變成六月的屏東」，沈政男提到，omicron傳播力像delta一樣難纏，但疫苗保護力卻幫不上忙，南韓一天新增5000例，新加坡卯起來繼續打疫苗，成人甚至接近100%覆蓋率，還是新增1000多例。

沈政男認為，「封鎖、圍堵與清零，才是正確！不是疫苗，那只是輔助，更不是與病毒共存，那已證明對東亞國家來說代價太高」，現在希臘人民不打疫苗將要罰錢，德國新總理也考慮強制打疫苗，「這就是以歐美為首的全球防疫策略錯誤的下場，那些標榜自由民主人權的國家，將會逼迫人們施打他們不想接受的藥物。」

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