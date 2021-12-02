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Omicron成主流病毒　南非單日確診一夜翻倍！專家曝：可能變3倍

▲▼南非單日確診病例一夕翻倍。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非單日確診病例一夕翻倍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

南非通報國內出現首起新變異株Omicron後，當局1日進一步指出單日確診人數已較先前翻倍，顯示新變異株的出現為該國帶來戲劇性的確診病例飆升。

《美聯社》報導，南非官方指出相較於前一天單日4373例確診，1日確診個案飆升至8561例；南非科學家表示他們正在為新型變種病毒帶來的確診病例飆升，做好相關準備。

世界衛生組織（WHO）區域病毒學家古美得莫勒西（Nicksy Gumede-Moeletsi）告訴《美聯社》，「接下來這一周我們確實很有可能看到，單日確診人數暴增至翻倍甚至3倍之多，有可能會在南非看到大量增加的確診病例。」

南非在11月上半已經進入低傳播期，7天平均單日錄得確診人數大約都在200人左右，但在11月中時開始出現病例暴增的現象，1日公布近9000名單日確診人數，占所有受試者的16.5％，11月上半則僅占1％。

南非此前確診病例飆升時期是在6月和7月，當時因Delta病毒的傳播，每日確診病例一度到達突破2萬人的高峰。南非總人口為6000萬人左右，全國總確診病例為290萬人、9萬人因此死亡。

專家表示，要斷定Omicron是造成當前南非確診病例飆升的主因還為時過早，但確實很有可能；標準的PCR（核糖核酸）檢測能夠驗出可能是Omicron的確診病例，只有完整的基因定序才能確定。

古美得莫勒西指出，南非和波札那的實驗室正在加緊進行基因定序的研究，以確認Omicron的傳播力是否更為強大，或是會造成更多重症病例，又或者更有能力對已接種疫苗者造成突破性感染。

古美得莫勒西表示，科學家目前手上掌握的數據仍然非常有限，研究人員還在針對Omicron的許多特性進行研究，傳播性的高低正是其中之一，還有其造成重症的能力；此外，他們也在試圖釐清現有疫苗是否有足夠的保護力。

南非的確診住院病例顯著增加，但程度並沒有像新增確診病例那樣激升。南非國立傳染病機構1日表示，當前Omicron病例已在南非9省中的5個省現蹤，並占11月已完成基因定序的74％病例。

該機構指出南非最早出現的Omicron病例是於11月8日由豪登省（Gauteng）通報，而直到10月底，Delta變種病毒仍是該國基因定序完成病例中的大宗，11月後就由Omicron接手肆虐。

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