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「白金商機」興起　麥當勞推現烤焙果搭雙醬擄獲早餐控！

▲麥當勞現烤焙果再次回歸，主打雙醬──乳酪抹醬 (cream cheese) 和草莓果醬一次擁有，快速、現烤受到不少消費者青睞。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

國人外食比例逐年提升，三餐在外已經成為常態。根據國家衛生研究院外食人口調查顯示，國人平日早餐外食比例達64.8%，對外食族而言，「早餐吃什麼」更成為每天早上首要面對的課題。而好吃的早餐總能為一天帶來更多動力，根據經濟部統計顯示，台灣烘焙產業年產值高達6百億元，「白金商機」的興起也讓早餐控有越來越多樣的烘焙產品新選擇。

▲▼國人早餐外食比例達64.8%　業者搶攻「白金商機」 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲量販店、超商及速食店焙果各有支持者。（圖／記者吳杰澄攝）

外Q內軟焙果成早餐新寵兒　現烤搭配經典乳酪抹醬(cream cheese)更完美！

其中來自歐美、低脂低油，外Q內軟的「焙果」充滿嚼勁口感，受到不少民眾喜愛。街訪民眾表示，「我心中的完美焙果要有點嚼勁，但又不能太軟，最好還能是現烤過的就更棒了！」另一位則是說，「Bagel的話我覺得要搭配cream cheese才是經典！另外我也覺得可以再額外搭配一兩種醬，互相變換的吃也很不錯。」

大包裝、單顆入、多口味　多種焙果選擇滿足多元需求

不少愛吃焙果的消費者，常會擔心喜歡的品牌營業據點不多，不容易購買；有些人則偏好購買超商的Bagel，更具有便利性。除此之外還有量販店焙果，一次兩袋12顆入也成為許多家庭選擇。有民眾說，「我通常都是在量販店買比較便宜，不過我會跟同事一起分，因為量太多了。」也有消費者提到，「Bagel的話我會選專賣店來購買，雖然比較貴一點，可是比較好吃而且口味選擇也多。」另一名民眾則說，「我平常習慣在超商買，雖然冷冷的，但是很方便買了就可以直接吃。」

▲▼國人早餐外食比例達64.8%　業者搶攻「白金商機」 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲麥當勞現烤焙果同時擁有乳酪抹醬(cream cheese)和草莓果醬雙醬享受。（圖／記者吳杰澄攝）

焙果早餐怎麼吃才享受？　麥當勞祭出「雙醬」超值組合搶客！

速食業者看準商機，也搶攻這塊市場。過去網友討論度高的「麥當勞現烤焙果」再次回歸，一次擁有乳酪抹醬和草莓果醬「雙醬享受」。「麥當勞現烤焙果」11/24開始以嶄新面貌上市，主打現烤、快速、單人獨享的早餐組合，讓不少支持者大呼實在太幸福。街訪時聽到焙果全新上市的消息，民眾都說相當期待並補充說，「有cream cheese醬直接就是90分，我覺得如果說一次能有兩種口味，真的很棒。」

▲▼「白金商機」興起 麥當勞推現烤焙果搭雙醬擄獲早餐控！

▲麥當勞現烤焙果主打現烤、快速、單人獨享的早餐組合，不少消費者表示相當期待。（圖／業者提供）

無論是價格較便宜的量販店，或精緻好吃的焙果專賣店，還是主打購買方便的超商單顆焙果各有支持者。速食業者麥當勞在激烈競爭中，祭出超值組合搶市，搭配指定飲料只要65元，還送乳酪抹醬(cream cheese)及草莓果醬，銅板價的高CP值，也成為不少民眾選擇。

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麥當勞焙果雙醬乳酪抹醬cream cheese

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