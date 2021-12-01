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蔣萬安考察藻礁　里長開噴：傷我們感情！當初抗爭淨灘你們也沒來

▲▼蔣萬安考察藻礁，大潭里長爆氣開噴。（圖／讀者提供）

▲蔣萬安考察藻礁，大潭里長爆氣開噴。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委蔣萬安日前在台北菜市場宣講時，遭到買菜的民眾嗆聲，1日安排衛環委員會到桃園考察藻礁時，則遭到大潭里長彭明聰爆氣開噴，當初中油（三接）來這裡，是國民黨要進來，現在出去也是國民黨，請問我們要何去何從，搞來搞去全台灣都倒楣，一直在這裡團團轉，講了都廢話，今天國家能源政策已經做好了，那就全力支持，當初抗爭國民黨也沒出來，現在卻搞成這樣。

蔣萬安日前在台北草埔市場宣講時，遭到買菜的婆媽嗆聲「為何萊牛可以吃，萊豬不行？」引起國內議論。接著，蔣萬安1日安排立法院衛環委員會到桃園考察藻礁，再次遭受到當地基層里長的挑戰。

大潭里長彭明聰在發言時表示，人民要顧肚子，環保要顧環保，爭來爭去每天都這些事，再聽都是這些事都已經很煩了，當初中油（三接）到這裡是國民黨要進來的，現在要出去又是國民黨，「請問我們何去何從？」

彭明聰表示，做事應該要有原則，這個政黨當然才會支持，變來變去跟變色龍一樣，當初國民黨如果就要三接不要進去，現在大家一定支持，今天所有藻礁C1、C2，從小到大還是在那裡，沒有被剷除。

彭明聰說，請大家眼睛睜大接受事實，大潭里只有礁、藻已經死掉，生態已經淹淹一息，我們現在就是希望有經費可以做復育，但誰有經費？當然是中油跟政府。

彭明聰說，他們還會去淨灘，他反問國民黨人士，「淨灘你們有來嗎？來一來就走掉了，垃圾也是我們在清啊」，如今大潭也有復甦，水質也變乾淨一些，現在所有海象都已經人工化，大家要接受這個事實，這是事實。

彭明聰表示，沒有辦法大家都要發展，大家都要騎車、開車，這一切都是自己造成的，今天吵來吵去不管國民黨也提不出（能源政策），如果有好的能源政策那我們也支持，但能源政策不行，環團說要去八里，八里也是不可能，從講的時候就不可能，現在八里都在抗議了，而且新北市長侯友宜也都說不准。

彭明聰說，搞來搞去全台灣人民都倒楣，大潭里也倒楣，一直在這裡團團轉，一直傷害我們感情，講了都是廢話，今天國家能源政策已經做好了，那就全力支持，當初抗爭國民黨也沒出來，現在卻搞成這樣。

彭明聰強調，希望委員去努力看藻礁，言行、當初承諾都要負責，不要把責任丟給大潭，我們大潭已經很煩了，但還是歡迎大家來。

 

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