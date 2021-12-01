無意間透露「抽身林秉樞」超難　他分析高嘉瑜被2武器威脅：心疼

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴，導致眼睛瘀青及全身挫傷，拖延19天才被媒體報導而揭露。對此，有網友根據高嘉瑜記者會上透露的資訊分析4點，為何高嘉瑜要抽身林秉樞「超難」。

高嘉瑜1日舉辦記者會表示，林男看到前男友馬文鈺傳訊息請幫忙買小孩的物品就突然暴怒，直接抓著她的頭髮拖行、毆打，也被勒住脖子施暴，「我都覺得我快死了」；另外，林秉樞也提及會利用網軍、人脈及私密照威脅，要求她不准報警求救。

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▲林秉樞家暴高嘉瑜，在移送過程中被媒體問到是否有偷拍，他竟喊「沒有偷拍」，更表示「都是高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）



有網友根據高嘉瑜的說法在PTT分析，林秉樞手握兩個把柄及兩樣武器，以此來讓高嘉瑜在知道他會動手打人後，仍然無法離開、求救。

兩個把柄的部分，他說，高嘉瑜坦承有私密影片，且林跟人說話時都會錄音，再用資料夾分類，若高跟林有不能公開的對話，如批評某人是物，或被誘導說出什麼話，都能成為把柄。

至於林秉樞以哪兩樣武器威脅高嘉瑜？原PO認為，林秉樞跟高嘉瑜透露有很多帳號，可以帶風向影響，讓高無法動作，其次為林秉樞說自己人脈廣，又有國安背景，「在這種情況下，高在知道林會打人的狀況後，要怎樣離開林才能不受傷害？或要如何讓傷害減到最小？」可見非常困難。

▲原PO分析高嘉瑜被掌握把柄，又被林秉樞威脅。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）



原PO表示，這情況以高嘉瑜在飯店走廊碰到服務生卻無法直接求救可以理解，「高當時卻因為被威脅，以及被掌握把柄，明明想求援卻不敢求援，想到就覺得很心疼啊」，「高在這種狀態下，還能把該說的大部分都有交代到，老實說，心理素質跟能力真的很強」。

網友看完紛紛留言，「怎麼這麼倒楣，交到這種男友」、「有選擇的真的快跳船吧」、「情緒勒索不是這麼容易出來，就像是菜鳥玩股票一樣吧，以為可以無限攤平」、「人有弱點就容易被抓到上鉤點」。

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