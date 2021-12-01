林秉樞大喊影片都高嘉瑜拍的　被警察兇「講什麼啦」

記者柯沛辰、黃彥傑、陳雕文／台北報導



立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴、幽禁2天，但對方手上握有私密影片，又威脅要用網軍帶風向，讓她一度噤聲，直到週刊爆出才敢報案。林秉樞被拘提到案後，坦承施暴及拍攝不雅照，但他被移送時卻高喊「我沒有偷拍」、「我們一起拍過很多影片」，被警員當場喝斥「講什麼啦」，隨後帶走。

警方1日凌晨到林秉樞藏匿的板橋馥都飯店逮人，但林態度從容，不僅要求警方出示拘票，還嗆說自己跟知名律師呂秋遠很熟。不過，呂秋遠本人事後出面駁斥，警方也扣押林秉樞的行動硬碟、隨身碟及手機等。

▲林秉樞看到警方上門，反問「你們有拘票嗎？」（圖／記者陳雕文翻攝）

下午移送過程中，媒體問林是否有偷拍，林秉樞試圖反咬高嘉瑜，頻頻跟警方說「你讓我講一下」，隨即高喊「我沒有偷拍」、「我們在一起這段時間，我們2個曾經在飯店一起拍過很多影片，很多是高嘉瑜掌鏡的」。但馬上被警員2次打斷「講什麼啦」並帶走。

全案經過連夜偵訊，林秉樞於1日下午3時50分被移送地檢署。新北地檢複訊後，認定林涉意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7項罪嫌，且居無定所、有逃亡、湮滅或勾串證人之虞，可能反覆實行同一犯罪，因此聲押禁見。

▼林秉樞在鏡頭前喊「曾跟高嘉瑜一起拍過很多影片」，被警方喝斥「講什麼啦！」（圖／記者黃彥傑攝）

▼林秉樞的行動硬碟遭扣押 。（圖／記者陳雕文翻攝）

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