Omicron攻破中東！　沙烏地阿拉伯爆首例確診「來自北非」

▲ 沙烏地阿拉伯一名女子等待接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron逐漸擴散，沙烏地阿拉伯1日通報首起確診病例，為一名來自北非國家的男子，成為中東第一起個案，至此全球已有22個地區淪陷。

沙國官媒《沙烏地新聞社》3日報導，沙國衛生部聲明指出，一名來自北非國家的沙國公民新冠病毒檢測呈陽性，確認感染Omicron病毒，該名男子及其接觸者目前都接受隔離。衛生部持續呼籲民眾接種疫苗，並要求旅客遵守自主隔離及檢測規定。

▲ 魔王變種OMICRON入侵全球22地。（圖／林宜潔製）

《路透社》指出，這是中東第一起Omicron確診個案。世界衛生組織（WHO）11月29日曾警告，攜帶大量突變的Omicron變種病毒很可能在國際上傳播，造成確診數激增的風險非常高，可能為部分地區帶來嚴重後果。

Omicron病毒最早於11月24日在非洲南部現蹤，該地區目前確診數急劇上升，且病毒已蔓延至逾20個國家。全球多國祭出旅行禁令，試圖封鎖國境。日本便在上月29日加入以色列、摩洛哥行列，完全禁止外國人入境。

▲Omicron全球確診數。（表／ETtoday）

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