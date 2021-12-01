桃園女打疫苗後出車禍　po文感謝暖警

▲陳姓女仲介因打疫苗身體不適追撞前車。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市陳姓女子因打BNT疫苗後發燒不舒服，26日遇上大塞車不小心追撞前車，由八德分局交通分隊警員黃朝霖前來處理，黃員擔心陳女因疫苗副作用體力不支發生意外，遂主動關心其身體狀況，經再三確認陳女可以自行安全駕車後，才讓陳女先行離開返家休息，陳女返家後於臉書社群發文向警察表達感謝之意，於文中內容特別提及黃姓員警，能像家人一樣關心其身體狀況，心中彷彿注入一股暖流。

▲因處理車禍員警對她彷彿家人般的闗心，特別上網貼文表揚。（圖／八德警分局提供）

當日17時許黃朝霖接獲派案稱八德區義勇街有發生交通事故，隨即趕往現場處理，黃員到場了解後，為兩部自小客車輕微碰撞交通事故，黃員於車禍現場完成事故處理程序後，陳姓女駕駛當場表示，因前一天剛打完疫苗身體有些不適，當下無法與員警返回駐地製作筆錄，黃員擔心陳女因疫苗副作用體力不支發生意外，遂主動關心其身體狀況，經再三確認陳女可以自行安全駕車後，才讓陳女先行離開返家休息。

陳女返家後於臉書社群發文向警察表達感謝之意，她說這一輩子應該跟警察是沒有緣份的，因為小時候父母是擹販，在那個年代警察是追著小攤住開罰單的，現在則是任職房屋仲介，因貼買賣房屋廣告也是跑給清潔隊和警察追的，但當天處理車禍的黃姓員警，除即時協助處理交通事故外，還能像家人一樣關心其身體狀況，心中彷彿注入一股暖流，讓她感到「怎麼有這麼好的警察」、「現在的警察都這麼好」。

處理本案的黃員也表示對於在工作職場有機會幫助民眾，是一種很棒的體驗，看到民眾的感謝文，也感到相當欣慰，心中也非常感動，期許自己能繼續在職場上為民眾服務努力，為社會盡一份心力。