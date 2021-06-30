千萬捐款給「76行者」　召集人王薇君遭疑私吞！他爆：明顯違法

▲太魯閣出軌造成多人死傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

今年4月2日發生「花蓮太魯閣事件」，導致247人受傷、49人死亡的悲劇，「76行者遺體美容修復團隊」趕到現場並無償協助亡者「完整」走最後一程，不少民眾仍主動捐款，但76行者不是組織，無專用帳戶，最後1千多萬的善款全進了該團隊召集人王薇君創辦的「兒權會」，且至今沒撥給76行者團隊遭疑私吞。

▲76行者在花蓮集結，日以繼夜協助49名亡者修復。（圖／翻攝自臉書76行者遺體美容修復團隊）

何謂「76行者」？是當天災、重大意外事故發生時，全台各地的遺體修復師集結而成的任務團體，因過去在高雄氣爆與澎湖空難的意外中，共服務76名亡者，因此取名76行者，這幾年歷經各種災害現場，已具備深厚革命情感。

據了解，76行者的核心價值是，「義務把肢體殘破的亡者拚湊回來，完整走完最後一程」，且不接受民眾任何形式的物資、金錢的捐獻。因此在太魯閣事件發生後的隔天，一個「臉書發文」引起了其他到場支援的修復師不滿，認為該貼文涉嫌違法勸募，更違背了當初76行者的宗旨！

該貼文提到，「我媽媽王薇君是兒權會理事長。這次是先聽到媽媽說要趕去花蓮，我才看到新聞事件知道太魯閣號出軌了，七六行者團隊先前也有去普悠瑪出軌、台南大地震等事件修復大體，我曾經問過媽媽團隊都怎麼運作的？她說：『因為七六行者遺體修復團隊從未募款，也沒有捐款帳號，所以都是團隊的人自己掏錢購買耗材；有的人會捐款到兒權會指名給七六行者』」。

貼文最後提到，「如果想盡點力，歡迎大家捐款到兒童權益促進協會，可以捐款指名「給七六行者」或是「給太魯閣號事件」，捐款都是可以報稅打統編的，想捐物資的我等媽媽統計後再分享給大家。」

▲王薇君是「兒童權益促進協會理事長」兼「76行者召集人」，遭疑私吞千萬善款。（圖／翻攝自王薇君臉書）

知情人士透露，貼文者就是76行者召集人之一的王薇君的女兒，王薇君後來才告知總召集人陳修將，說有民眾捐款，且已經進來很大一筆錢，陳修將聽完非常生氣，因為76行者從來不接受捐款，該貼文不就等於是在勸募？因此要求王薇君想辦法阻止民眾繼續匯款，兩人為此發生爭執。

王薇君30日受訪表示，自己並不知道女兒有發那個貼文，她也是之後才知道。且民眾的善款龐大，查帳後才知道超過千萬，而該帳戶也無法關閉，因為如果申請關閉，反而會引起別的爭議，民眾可能猜想，兒權會是不是有什麼問題才關帳號之類的。

▲76行者到花蓮協助亡者「完整」走完最後一程。（圖／翻攝自臉書76行者遺體美容修復團隊）

知情人士表示，你要勸募，卻沒有跟政府申請勸募字號，一個兒權會理事長的女兒公開貼文勸募，已經違反《公益勸募條例》第15條，沒有許可證明，而且他們兒權會的帳，是到本月29日才查得差不多，這段時間也沒有公布金額，違反公益勸募條例第18條，未於30日之內公布明細與所得金額等亦未公開徵信，明顯違法！

王薇君解釋，這次太魯閣事件，76行者或兒權會都沒有主動請求大眾捐款，是被動接受民眾的善款，女兒不是公眾人物，是因為她有很多朋友在問捐款的事情，才在個人臉書發了那篇文。這次兒權會收到的善款確實超過千萬，但怎可能會是一篇臉書發文就能達成，足以證明，是很多很多善心民眾主動捐款的。

王薇君說，民眾的捐款，都有一一比對，之後也會開立收據，而最近也跟總召集人陳修將在處理流程，近期就要成立「76行者協會」，未來會把兒權會裡的看善款轉進該協會的帳戶中，「我沒有私吞任何一毛錢！」