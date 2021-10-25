ETtoday 10年大挑戰　十年前後照抽星巴克、哈根達斯

活動小組／綜合報導
▲即日起至11月7日止，於《ETtoday新聞雲》FB、《ETtoday星光雲》FB的「ETtoday 10年大挑戰」活動貼文下，留言po出你的10年大挑戰照片，就有機會抽星巴克、哈根達斯！( 圖／ETtoday活動小組 )
ETtoday新聞雲10周年慶要請網友喝星巴克、吃哈根達斯啦！只要參加《ETtoday新聞雲》FB、《ETtoday星光雲》FB舉辦的「ETtoday 10年大挑戰」FB推文活動，於活動推文下方留言po出你的10年大挑戰照片，就有機會獲得星巴克、哈根達斯喔！快翻開相簿找出10年前你最有梗、最有紀念性的照片，揪親朋好友一起來10年對比大挑戰吧！
好康免費抽！要怎麼獲得星巴克、哈根達斯呢？即日起至11月7日止，於《ETtoday新聞雲》FB、《ETtoday星光雲》FB的「ETtoday 10年大挑戰」活動貼文，留言po出你的10年對比大挑戰照片，不管是發揮創意重現你10年前所拍攝的照片，或是貼出你10年前後的樣貌的驚人對比，就可有機會抽中星巴克、哈根達斯喔！
「ETtoday 10年大挑戰」活動辦法：
►活動期間：即日起至11月7日止。
►活動說明：於《ETtoday新聞雲》FB、《ETtoday星光雲》FB的「ETtoday 10年大挑戰」貼文留言po出你的十年大挑戰照片，並寫出照片的主題，就可獲得抽獎資格啦~
►抽獎贈品：
(1) 《ETtoday新聞雲》FB將從留言中抽出10位中獎者，每位得獎者可獲得星巴克飲料兌換券*1張。
(2) 《ETtoday星光雲》FB將從留言中抽出10位中獎者，每位得獎者可獲得哈根達斯迷你杯提貨券*1張。
►注意事項：
(1) 活動中獎名單將於2021/11/9(二)公佈於該篇貼文留言處，請大家務必留意活動粉專唷！
(2) 請得獎者於2021/11/15(一) 14:59:59前私訊小編中獎資訊，未於期限內回覆並完成兌獎手續之得獎者將視同放棄領獎資格。
(3) 參加者保證因投稿參加本活動之著作、著作物均具有合法權源，絕無侵害第三人權利（包括但不限於著作權、肖像權及所有權等）或違反法令規定之情事，違者，參加者應負責釐清並負擔完全法律責任。
(4) 前項著作中含有肖像之部分，參加者同意授權ETtoday得不限期間、區域及媒體平台，為進行本活動宣傳、推廣及報導之目的使用。
(5) ETtoday新聞雲、ETtoday星光雲保留隨時修改、變更或終止活動之權利。
▼ETtoday新聞雲10歲了！( 影／ETtoday )
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