高嘉瑜親揭施暴過程！雙親看著直播一起哭　母怒：要打死人是嗎

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭世賢／基隆報導

「港湖女神」立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴、幽禁2天，她事後到醫院驗傷提告，1日更聲淚俱下召開記者會，並公布傷勢照表示，「我都覺得我快死了。」消息傳回高嘉瑜基隆老家，其父母均心疼不已，1日更是守在電視機前面看著女兒直播，跟著女兒一起哭，不捨之情顯露於表。

高嘉瑜1日召開記者會，開口第一句話就向社會大眾道歉，「對不起，讓大家擔心了」，之後更是聲淚俱下表示，自己識人不明，「覺得自己真的很蠢」，而於此同時她也公開了傷勢照，只見她雙眼被打成「黑輪」，整張臉幾乎都是瘀青，就連脖子四肢也都布滿傷痕，慘不忍睹。

▲▼高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

此消息傳回高嘉瑜基隆老家，其父母均心疼不已，高父不捨表示，高嘉瑜個性獨立，發生事情都不會跟家裡說，事件曝光也是看了新聞才知道，就連傷勢也是今早曝光後才看到。不知道這麼嚴重，女兒不願讓別人看，總是自己躲起來，什麼都不說。

此外，高嘉瑜雙親今天一早也守在電視機前看著高嘉瑜的直播，高母不捨之情完全顯露於表，看著女兒哭泣，她也在電視機前跟著哭，更氣憤說到，「這樣是要打死人喔？要打死人是不是？這邊腫、那邊腫，好可怕」，除了擔心女兒之外，也擔心會遭到對方報復。