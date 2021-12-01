大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

▲內蒙古這波疫情主要集中在呼倫貝爾市下轄的滿洲里。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情持續擴散，據官方通報，11月30日新增新冠肺炎確診病例113例，其中本土病例91例，均在內蒙古呼倫貝爾市。自這波疫情以來，截至11月30日24時，內蒙古現有132例本土病例。

據大陸國家衛健委疾控局二級巡視員崔鋼在新聞發佈會說法，內蒙古呼倫貝爾市近期發生的本土聚集性疫情，病毒基因組測序結果顯示，與既往大陸本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入源頭引發的疫情。

滿洲里市政府副市長、公安局局長王濤表示，本次疫情最初發現的3名病例均有接觸進口貨物的可能；經過大量走訪、調查、研判，綜合考慮病毒檢測及基因測序情況，初步分析本次滿洲里疫情為境外入境貨物攜帶病毒，通過「人傳人、物傳人」方式導致疫情傳播擴散。

▲滿洲里立即展開全面核酸檢測。（圖／視覺中國）

據官方通報，11月30日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例113例。其中境外輸入病例22例（雲南8例，四川5例，廣東4例，上海3例，福建1例，廣西1例），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（均在四川）；本土病例91例（均在內蒙古呼倫貝爾市）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例35例，解除醫學觀察的密切接觸者1973人，重症病例較前一日增加1例。境外輸入現有確診病例415例（其中重症病例3例），現有疑似病例2例。累計確診病例10191例，累計治癒出院病例9776例，無死亡病例。

截至11月30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例868例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例93320例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例98824例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1329260人，尚在醫學觀察的密切接觸者32228人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者14例，其中境外輸入12例，本土2例（均在內蒙古呼倫貝爾市）；當日轉為確診病例3例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察22例（境外輸入20例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者451例（境外輸入384例）。