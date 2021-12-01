　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

▲▼ 大陸疫情,新冠疫情,內蒙古疫情,滿洲里市。（圖／視覺中國）

▲內蒙古這波疫情主要集中在呼倫貝爾市下轄的滿洲里。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情持續擴散，據官方通報，11月30日新增新冠肺炎確診病例113例，其中本土病例91例，均在內蒙古呼倫貝爾市。自這波疫情以來，截至11月30日24時，內蒙古現有132例本土病例。

據大陸國家衛健委疾控局二級巡視員崔鋼在新聞發佈會說法，內蒙古呼倫貝爾市近期發生的本土聚集性疫情，病毒基因組測序結果顯示，與既往大陸本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入源頭引發的疫情。

滿洲里市政府副市長、公安局局長王濤表示，本次疫情最初發現的3名病例均有接觸進口貨物的可能；經過大量走訪、調查、研判，綜合考慮病毒檢測及基因測序情況，初步分析本次滿洲里疫情為境外入境貨物攜帶病毒，通過「人傳人、物傳人」方式導致疫情傳播擴散。

▲▼ 大陸疫情,新冠疫情,內蒙古疫情,滿洲里市。（圖／視覺中國）

▲滿洲里立即展開全面核酸檢測。（圖／視覺中國）

據官方通報，11月30日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例113例。其中境外輸入病例22例（雲南8例，四川5例，廣東4例，上海3例，福建1例，廣西1例），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（均在四川）；本土病例91例（均在內蒙古呼倫貝爾市）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例35例，解除醫學觀察的密切接觸者1973人，重症病例較前一日增加1例。境外輸入現有確診病例415例（其中重症病例3例），現有疑似病例2例。累計確診病例10191例，累計治癒出院病例9776例，無死亡病例。

截至11月30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例868例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例93320例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例98824例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1329260人，尚在醫學觀察的密切接觸者32228人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者14例，其中境外輸入12例，本土2例（均在內蒙古呼倫貝爾市）；當日轉為確診病例3例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察22例（境外輸入20例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者451例（境外輸入384例）。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：第一次打女人！　網炸鍋罵爆
林秉樞道歉稱「第一次打女人」　高嘉瑜：當時我相信了
快訊／驚悚照片曝光！高嘉瑜雙腿見血　臉腫到認不出自己
高嘉瑜還原與男友相識過程　「遇人不淑，覺得自己很白癡」
爆飯店人員幫忙買藥！　高嘉瑜淚訴被打一整晚過程
快訊／手機有多名女性照片　高嘉瑜：希望我是最後一個受害者
快訊／高嘉瑜：林秉樞抓我頭髮拖行打一整晚　「我嘴巴都是血」
快訊／高嘉瑜認了「有不雅影片、照片」　還有其他受害者
快訊／「沒想到成為社會新聞主角」　高嘉瑜：自己真蠢
快訊／高嘉瑜哭了！　「覺得很丟臉」哽咽到說不出話
林秉樞被逮屋內藏嬌！　還拗正妹「幫付房錢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

亞洲最快！港大團隊成功分離Omicron毒株　展開緊急研究第一步

大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

「神機被摔壞」電視劇惹怒觀眾　網嗆：不許侮辱Nokia

陸愛滋病患者超105萬人　50歲以上中老年染病10年內升至44％

生女兒都是她的錯！人妻被「婆婆+老公」家暴　昏死3天半身癱瘓

今年聚焦民生、防疫經驗　包承柯：雙城論壇每年帶來實質交流

雙城論壇11年簽36項備忘錄　市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

第11年了！雙城論壇今登場　仇長根：兩岸寒冬中一點暖意

女校長狂A家長21.7億！豪灑「1.3億課金」稱霸網遊　淒涼下場曝光

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

亞洲最快！港大團隊成功分離Omicron毒株　展開緊急研究第一步

大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

「神機被摔壞」電視劇惹怒觀眾　網嗆：不許侮辱Nokia

陸愛滋病患者超105萬人　50歲以上中老年染病10年內升至44％

生女兒都是她的錯！人妻被「婆婆+老公」家暴　昏死3天半身癱瘓

今年聚焦民生、防疫經驗　包承柯：雙城論壇每年帶來實質交流

雙城論壇11年簽36項備忘錄　市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

第11年了！雙城論壇今登場　仇長根：兩岸寒冬中一點暖意

女校長狂A家長21.7億！豪灑「1.3億課金」稱霸網遊　淒涼下場曝光

元宇宙─虛實空間玩起來　屏東演武場「有影無影」特展

年節產品抽驗「這品項」最多違規！佔比過半　去年開罰129萬元

基隆觀巴12／4重啟！前20名免費搭　爽玩沙灣園區逛誠品、和平島

星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：我第一次打女人！　網炸鍋罵爆

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊；孩子全死了

快訊／林秉樞拿吃藥、母喪當藉口　揍高嘉瑜還說「第一次打女人」

今低溫探12度！明起連3天「這時段」更冷　回暖時間點出爐

大叔長期腹瀉誤以為腸胃問題　檢查後竟是感染愛滋

揭林秉樞恐怖行徑　高嘉瑜：他常會說「我們剛講的話都有錄音」

大陸熱門新聞

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

3年不喝水　他30歲全身長滿結石

女校長A家長21.7億！砸1.3億課金玩網遊

9個月炒7管家！富豪怒控竟要幫忙煮飯

約網友一夜放縱　26歲宅男染愛滋：一次就中啊？

寒冬有暖意！雙城論壇今登場　

科大男看A片忘關門　戴VR打手槍照曝光

雙城論壇11年簽36項備忘錄 市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

知名經濟學家宋清輝「12歲兒墜17樓」身亡

她被婆婆+老公家暴　打到半身癱瘓

女廁所生子　恐怖畫面嚇壞同學

包承柯：雙城論壇每年帶來實質交流

她「新婚夜拒洞房」3天後離家蒸發　恐怖黑歷史曝

更多熱門

相關新聞

Omicron突變多到像科學怪人！疫苗更新時程曝

Omicron突變多到像科學怪人！疫苗更新時程曝

Omicron病毒出現的突變多達50幾個，寫下歷史紀錄，也讓莫德納藥廠總裁霍格驚嘆，這個變種病毒根本就像是英國小說家雪萊筆下的《科學怪人》主角。雖然科學家們還無法證實Omicron是否更具傳染力，但由於外界擔心現有的疫苗效力會受影響，因此各藥廠正競相尋找答案，並試圖加強自家疫苗對抗新魔王的能力。

拉丁美洲爆首例Omicron　巴西2人確診

拉丁美洲爆首例Omicron　巴西2人確診

研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫

研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫

奧地利國會通過　全國封鎖延長10天

奧地利國會通過　全國封鎖延長10天

歐盟已發現42例Omicron　官員促各國加緊基因定序

歐盟已發現42例Omicron　官員促各國加緊基因定序

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情內蒙古疫情

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

加油再等等！貨物稅調降　中油：汽柴油明起大降1.1元

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面