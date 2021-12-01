WHO：旅遊禁令擋不住Omicron　但「染疫高風險族群」應暫緩出國

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

新變種病毒Omicron引發全球恐慌，儘管各國政府紛紛祭出旅遊禁令，卻已傳播至20個國家或地區。世界衛生組織（WHO）於11月30日表示，「全面旅遊禁令無法阻止國際傳播，還會替生活及生計帶來沉重負擔」，但染疫高風險族群應暫緩國際旅遊，避免前往出現社區傳染的區域。

WHO表示，截至11月28日，全球56國實施旅遊禁令，暫時禁止來自非洲南部、通報Omicron病例國家的旅客入境，但在疫情期間，此舉將替全球公衛帶來負面影響，阻止各國通報及分享病理學及基因序列數據。該組織呼籲，各國政府採取「多層次的風險緩解手段」，包括出入境篩檢及隔離，並且時刻關注最新臨床證據，定期檢視及更新防疫措施。

儘管如此，WHO卻也建議，任何身體不適、尚未完全接種、從未染疫，或者重症或死亡風險較高者，包括癌症、心臟病、糖尿病患者以及60歲以上民眾，都應該被建議延遲旅遊，避免現在前往出現社區傳播案例的區域。

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