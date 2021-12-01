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亞洲最快！港大團隊成功分離Omicron毒株　展開緊急研究第一步

▲▼袁國勇。（圖／取自香港大學官網）

▲袁國勇。（圖／取自香港大學官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠變種毒株Omicron引起全球戒備，香港大學醫學院團隊11月30日傳來好消息，宣佈成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒，是亞洲首個成功分離和培養變種株的研究團隊。

據《香港01》報導，香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊11月30日宣佈，成功從臨床標本中分離出 Omicron變種病毒，團隊正在對該病毒株進行進一步的分離與培養，以得到更大量的變種病毒，以用於後續實驗。

袁國勇接著稱，培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性，團隊也在積極探討合作開發和生產滅活全病毒疫苗的各種可能；Omicron病毒有很強的潛在威脅性，分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。

▲▼英國累計14例Omicron變異株病例，首相強森表示將擴大實施口罩政策。（圖／路透社）

▲多國加強防疫措施。（圖／路透社）

研究團隊成員之一、港大微生物系主任杜啟泓則表示，港大稍後會使用已接種疫苗人士的血液，去研究這些抗體能否中和到Omicron變種病毒，瞭解這種病毒對疫苗效用有多大影響。

他同時透露，現時正進行臨床測試的港大噴鼻式新冠疫苗使用武漢原始病毒株，分離出Omicron變種病毒，該款疫苗也可利用，相信今次的發現有助研發其他疫苗，港大或會與世界各地分享研究該病毒株。

報導稱，這是亞洲首個研究團隊成功分離和培養Omicron病毒變種株，距香港在11月25號出現Omicron變種新冠病毒輸入2個病例僅僅4天，距離世界衛生組織從南非收到變種病毒的報告也只有5天。

報導指出，病毒的分離和培養都是在香港大學生物安全三級實驗室（P3 laboratory）嚴格按照操作規範進行的，香港大學擁有目前香港唯一新發傳染病研究的生物安全三級實驗室。

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