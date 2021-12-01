年節產品抽驗「這品項」最多違規！佔比過半　去年開罰129萬元

▲食藥署南區區管中心副主任蔡佳芬。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

年節將近，食藥署與地方政府衛生局合作，於11月15日啟動「111年度春節複合式專案」稽查，檢測農藥、動物用殘留等項目。食藥署表示，110年度共抽驗1780件產品，其中42件不合格，以農藥殘留24件最多，違規品項第一名為竹笙，其次分別為花椒、葉菜類，提醒民眾在烹煮前應用流水徹底清洗，才不會把農藥吃下肚。

食藥署南區區管中心副主任蔡佳芬表示，食藥署每年都會在過年前啟動稽查，對象涵蓋春節應景食品製造業者、年貨販售業者及年菜餐廳業者，稽查重點包括食品良好衛生規範(GHP)、食品業者登錄、標示正確性及定型化契約等。

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另視產品類型及風險狀況檢測農藥、動物用藥殘留、食品添加物及衛生標準等項目，如查獲違反食品安全衛生管理法相關規定者將依法處辦。透過加強查核及抽驗，確保業者製售產品及供餐品質符合食品安全衛生管理法相關規定。

蔡佳芬表示，去年共抽驗1780件產品，其中42件不合格，合計裁罰166萬元。違規產品中以農藥殘留佔比24件最多，裁罰金額高達129萬元；另有11件重金屬殘留超標，以蕈菇類風險最大。而常見的真菌類違規食品，則以花生的黃麴毒素超標最為常見。

依據食藥署規定，倘食品業者不符登錄規定或不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定使用者，可以同法第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。提醒消費者購買春節應景食品及食材要辨明標示資訊及產品品質，留意販售環境並妥善保存，注意新鮮度並於保存期限內儘快食用完畢。

蔡佳芬也提醒，農藥會殘留在蔬果表面上，食用前用流水徹底清洗或去皮，都可以降低殘留，加上烹調過程會有降解作用，大多可以避免食用。不過，重金屬則因滲入蔬果食品內部，無法透過清洗或烹調降解殘留量，建議在購買真菌或蕈菇類產品時，可找有信譽廠商，對健康更有保障。