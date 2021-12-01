蘆竹有渣警！19歲少女「母入監」無依靠　竟約摩鐵顧生活

▲蘆竹分局一名便衣刑警在逮捕可人母親後的隔天約可人碰面，說要照顧她的生活，還要可人和他去汽車旅館（圖／示意圖）

圖、文／CTWANT

新北市1名在單親家庭長大的女孩「可人」（化名、19歲），其母因涉及一起經濟案件遭判刑未報到，11月中旬遭桃園市警局蘆竹分局3名探員逮捕歸案，孰料，就在母親遭逮後的隔天，可人接到自稱承辦母親案件的警員電話表示，欲與可人討論母親入監服刑問題，甚至想帶她去摩鐵「詳談」，可人害怕嚇到逃離現場，事後向社工反映，這個警察的惡劣行為才曝光。

本刊調查，可人的父母離婚，她跟著母親同住在新北市，但去年5、6月間，母親被診斷出罹患重大疾病，需要每天復健，由於母親生病，家中頓失經濟來源，無奈之下，可人只能先休學，沒想到就在一次可人陪母親到醫院檢查身體時，蘆竹分局3個便衣警察的出現，更讓可人的生活出現巨大變故。

11月16日當天，可人一如往常陪媽媽到新北市某醫院進行腦部檢查，但突然有3名自稱蘆竹分局的便衣警察出示證件要強行帶離可人母親，可人驚嚇之餘也能乖乖配合，事後才知道母親涉及一起經濟案件遭判刑。

▲蘆竹分局１名警察偵辦案件時逮捕一名女子，事後竟邀約女嫌犯的19歲女兒去汽車旅館（圖／翻攝畫面）

就在母親被抓走後的隔天，孤單無依的可人接到自稱是承辦母親案件的蘆竹分局警察電話，表示要和可人討論母親「入監服刑問題」，要求可人獨自搭車至蘆竹區的「五福宮」附近一家咖啡廳見面，可人到了咖啡廳後，該名警察先是閒聊，突然話鋒一轉表示，「妳媽媽被關了，我可以照顧妳的生活所需。」然後藉口現場太過吵雜，要可人與他一起至汽車旅館「詳談」。

可人一聽到警察要帶她去汽車旅館，當場嚇傻，於是悍然拒絕，並逃離現場，她事後覺得該名警察的言詞令她不寒而慄，不知道可以找誰傾吐，便將整個過程告訴社工，社工發現本該保護弱勢的人民保母竟然幹出這樣的事，要求警方調查，該名員警的劣行才被曝光出來。

素有「警界孔子」之稱的前警大教授、現任華夏科技大學副校長高哲翰痛批，警察的使命之一就是要保護弱勢，這名警察不但沒盡到該有的責任，反倒還對單親家庭的女兒有非分之想，實在是太誇張。「這顯示警察的基礎養成教育要再加強，不然未來一定會再發生類似的事。」

桃園市警局表示，經詢問該名警員，警員否認有邀女子至汽車旅館，也沒有說過「願意照顧生活」等言語，但警局認為，警員私下和該名女子聊Line的行為確實不妥，將進行懲處，並會加強官警教育。分局也曾表達願協助可人提出性騷擾申訴，但卻遭可人拒絕。

▲華夏科技大學副校長高哲翰痛批，該名警察不但沒盡到保護弱勢的責任，反倒還對單親家庭的女兒有非分之想，實在太誇張。（圖／CTWANT提供）

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