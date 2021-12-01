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蕾哈娜獲封國家英雄！　母國建國大典盛讚：創造力強大

▲▼蕾哈娜獲封國家英雄！　母國建國大典盛讚：創造力強大。（圖／路透）

▲蕾哈娜出席巴貝多建國之光慶祝典禮。（圖／路透）

文／中央社巴貝多布里奇敦30日綜合外電報導

巴貝多成為全球最新一個共和國後，總理莫特里（Mia Mottley）做的第一件事，就是正式宣布巴貝多出身的流行歌手蕾哈娜（Rihanna）為國家英雄。

蕾哈娜除了是榮獲多座葛萊美獎的歌手、身價上億的事業女強人，2018年還被巴貝多任命為特命全權大使，負責推廣教育和觀光。

莫特里今天在「建國之光」（Pride of Nationhood）慶祝典禮表示，蕾哈娜「以她的創造力、紀律，以及最重要的，對母國非比尋常的承諾，來追求卓越，藉此掌控全世界的想像」。

莫特里引用蕾哈娜的熱門歌曲Diamonds歌詞表示：「希望妳繼續如鑽石般閃耀，妳的一言一行能為母國帶來榮耀。」

現年33歲的蕾哈娜出生於巴貝多聖麥可教區（Saint Michael），在首都布里奇敦（Bridgetown）的困苦家庭中成長。美國製作人羅傑斯（Evan Rogers）2003年到巴貝多度假時，發掘蕾哈娜的歌藝。

蕾哈娜將在音樂方面的成功變成創業基金，跨足彩妝和時尚產業，身價超越瑪丹娜（Madonna）和碧昂絲（Beyonce）等超級巨星。

富比世（Forbes）8月估計，蕾哈娜身價高達17億美元（新台幣470億元），其中約14億美元來自美妝品牌Fenty Beauty。

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