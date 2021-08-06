家中驚現奶白色UFO！她po網狂秀細節圖　網一看笑瘋：是80年代的5G

▲艾麗在家中後院發現一個奶白色UFO。（圖／翻攝自TikTok／@allymurray222）

記者葉睿涵／編譯

短影音平台TikTok一位名為艾麗（@allymurray222）的女用戶聲稱，她在自家後院發現了一架不明飛行物體（UFO），並上傳了3段影片與網友們分享這架UFO的外觀與細節，瞬間吸引了超過230萬人觀看，並引起不小的討論。

據《獨立報》報導，艾麗在7月中旬首先放出第一段影片，聲稱她在家中後院發現了一架UFO，隨後她將鏡頭轉向UFO，畫面赫然出現一個被閒置在地上、奶白色金屬製的龐然大物，而這個被她稱為UFO的另一端，還有一個小小的入口。

隨後，她在第2段影片中將鏡頭拉近，讓人們可以近距離觀察這架UFO，只見UFO有被人塗鴉的痕跡，上面畫著一個外星人一樣的人形圖像。圖中的「外星人」有著白皮膚、大眼睛，身上還穿著一件黃衣服、頭戴黃帽子，有趣的是，他身上的衣服被打上一個白色大問號，彷彿在問著世人，他的身份究竟是誰。

@allymurray222 Reply to @laurensalvesen I think it’s a bunker or something?? Someone tell me what that hole is for tho original sound - Ally

艾麗也在影片中曝光了UFO的內部狀況，不過很可惜，由於拍攝當時，當地正處於雨季，因此UFO的內部已被岩石和雨水淹沒，完全看不見真實的內部情況。

有些網友看到這裡忍不住留言指出，「我很不想打破你的幻想，但在南部，我們的風暴避難所看起來也長這樣」；也有網友表示，「它在80年代的時候就跟現在的5G一樣」，暗指這只是人們過去用來看有線電視的衛星接收碟。

@allymurray222 Reply to @veggie.reggie.id ##ufo I move next week, so I want to know what this is original sound - Ally

見到網友的留言後，艾麗在第3段影片中坦承，她其實也猜到這可能不是UFO，但「我寧可相信它是個UFO，也不願相信那只是個普通的衛星接收碟（satellite）」。

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