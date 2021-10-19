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保證24年內找到外星人　天文學家曝UFO不願來地球原因

賽斯（中）是美國資深天文學家，常受邀出席各大科學研討會。（翻攝SETI Facebook）

圖、文／鏡週刊

美國高級天文學家，也是前任國際太空科學研究院（SETI）委員會主席賽斯（Seth Shostak）曾在過去演講時，保證人類將再24年內尋獲外星生命，「否則我就請你們喝杯咖啡」，他在日前受訪時，以自身專業揭露了追尋UFO的歷程，並對外星生命的存在仍相當樂觀，但他也透露最大的難處，是必須克服人類和外星人的語言隔閡，及雙方傳遞訊息間的時間差，「千萬別忘了，這些外星人可能在距離我們100光年外的星球。」

外媒報導，賽斯日前為SETI組織主持科學Podcast節目「Big Picture Science」時，面對眾多聽眾發問，外星人究竟何時才會降臨地球？他坦言：「我不確定UFO是否願意來地球，或許我們有空氣、水或黃金等他們需要的資源，但這些東西放眼全宇宙，在任何一個星球都能尋獲，為何它們還要特別挑選地球？我推測短期之內，地球並沒有任何誘因，能吸引外星人前來駐足停留。」

賽斯非常篤定人類會在未來數十年內，尋獲外星生命的蹤跡。（翻攝SETI Facebook）

許多聽眾則好奇憑人類的科技水平，是否能和外星人進行語言交流，賽斯則笑稱：「別期待找到能說道地英語的E.T，這可能性非常渺茫。」他坦承人類和外星人之間，可能存在著非常大的語言隔閡，但還有一點是因雙方距離遙遠，中間傳遞訊息非常耗時，「千萬別忘了，這些外星人可能在距離我們100光年外的星球，即便我們取得聯繫，雙方一來一往傳遞訊息，恐怕也要耗費數百年。」

他也舉例美國早在1977年時，便向宇宙發送出內含55種語言的航海家金唱片（Voyager Golden Records），其中收錄了用以表述地球中，各種文化及生命的錄音檔及圖像，作為和高等外星生命交流，但因探測器需在距今4萬年後，才會從最接近地球的恆星1.6光年處飛過，儘管唱片的目的是與外星人溝通，但因功能性不彰，其象徵人類追尋外星生命的意義和決心，更大於實際目的性。

賽斯（左起）和SETI組織研究人員的合影。（翻攝SETI Facebook）

賽斯過去曾在TED演講時，誇口人類將於24年內發現外星生命，「否則我就請你們喝杯咖啡」，對此他仍抱持同樣信念，「我們頭頂的行星遍佈，就和路邊的消防栓一樣普遍，它們無處不在，而在過去的30年內，我們就發現宇宙中能觀測到的行星，比地球上海灘的沙粒還要多，客觀試想一下，其中孕育著外星生命的機會有多高？」

但賽斯也笑稱追尋外星生命的最大阻礙，就是資金不足，由於美國政府並未出資支持SETI的營運，包括各種高端儀器的費用、機構內90位員工的薪水，都是仰賴民間捐款所運作，目前SETI正積極爭取和NASA、美國國家科學基金會（NSF）等機構合作，以爭取更多的資源和經費。


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