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美國情報總監驚爆「UFO恐真的來自外星」　太多現象無法解釋

▲▼美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）是第一位出任該職務的女性官員。（圖／路透）

▲美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）公開承認「不明飛行物」可能真的是外星物體。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國最高情報部門的負責人日前公開承認「外星人存在」的可能性，那些民眾拍攝到嗡嗡作響的不明飛行物（UFO），與美國海軍軍艦、空軍飛行員所目擊到的數百次不明空中現象（UAP）有可能真的來自外星。

根據《紐約郵報》報導，美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）於10日出席於華盛頓國家大教堂所舉辦的「我們的宇宙未來」（Our Future in Space）論壇時提到，儘管國會與其他各界一直擔心的主要是飛行安全與反情報的問題，但總會出現這樣的疑問，「是否還有一些我們毫無所知的東西，可能真的來自於外星？」

▲▼美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）是第一位出任該職務的女性官員。（圖／路透）

▲海恩斯表示，過去美國國會與情報單位等都將重點擺在飛行安全，但其實也有可能這些令人費解的現象真的來自於外太空。（圖／路透）

今年夏天，美國國防部發布了一份令人震驚的UAP特別報告，證實了美軍的確拍下了無法解釋的神秘物體，雖然這多達144次目擊事件報告並未明確指出與「外星人」有關聯，但也沒有完全排除這項可能性，其中以不同感測器觀察到的80多件UAP被描述為軍事訓練與行動的物體，另有少數物體似乎展現了「先進的技術」，甚至在18件UAP事件中觀察到了「不尋常的」運動模式或飛行特徵。

▲▼美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片、UAP、不明飛行物。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片，證實軍方人員曾遭遇無法解釋的現象。（圖／達志影像／美聯社）

海恩斯在演講中承認，目前仍存在許多情報機構根本無法理解的現象，這也強調了進行更多調查的必要性，有必要建立更好的報告結構，以便對這些未知的UFO進行適當調查，「我們需要深化對於此領域的分析」。據悉，美國當局正在建立一個常設辦公室，專門調查這些現象，因為這些令人震驚的、無法解釋的事件，現已升級為涉及美國軍艦與戰機安全的詳細事件，被許多軍用等級的感測器或儀器觀察並記錄下來。

現年52歲的海恩斯先前是一名律師，在歐巴馬政府時期曾擔任美國中央情報局（CIA）副局長、白宮副國家安全顧問，在拜登總統上任之後，又獲提名為國家情報總監，今年1月正式就任後，成為美國史上首位出任情報總監的女性官員。

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