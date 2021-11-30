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立陶宛議員推特酸被「中國軍機迎接」：中共永遠不懂民主如何運作

▲▼立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）。（圖／翻攝自Facebook／Dovilė Šakalienė）

▲立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）。（圖／翻攝自Facebook／Dovilė Šakalienė）

記者林彥臣／綜合報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員訪問團28日抵達台灣，當天晚間國防部也證實，解放軍27架次現蹤台灣西南空域防空識別區 （ADIZ）。對此，正在台灣參加行程的立陶宛議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）就在推特上發文酸中國，被中國的軍機迎接，中共永遠不懂民主如何運作。

外交部在推特上發文表示，解放軍27架次軍機進入台灣ADIZ，這則貼文被薩卡利埃內轉貼自己的推特上。她表示，中華人民中和國以威脅的方式，歡迎我們的代表團，中共永遠不知道，民主是如何運作，「台灣就是我們的朋友」。

▲▼立陶宛議員在推特上酸，被中國的軍機迎接。（圖／翻攝自Twitter／Dovilė Šakalienė）

▲立陶宛議員在推特上酸，被中國的軍機迎接。（圖／翻攝自Twitter／Dovilė Šakalienė）

網友對此在薩卡利埃內的推特留言表示，「立陶宛就是我們的朋友」、「感謝您支持台灣」、「與民主同在」、「台灣在歷史上從來不屬於中國」。

事實上這也不是薩卡利埃內第一次嗆中國，在今年8月台立互設辦事處時，她也發文怒嗆，「我們對於在維爾紐斯開設台灣辦事處不感到抱歉」。

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