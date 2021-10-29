獨／松聯新幫主「七董」登大位　席開50桌低調宴請自家500兄弟

▲松聯幫副幫主七董在疫情期間接下幫主，因疫情關係拖至10月27日才正式叫舉辦交接餐會。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者邱中岳／台北報導

松聯幫現任幫主「牛奶」，在27日晚上於北市一郎餐廳舉辦交接儀式，將幫主職位交給原任副幫主「七董」，由七董接任松聯幫第5任幫主，當天相當低調，僅席開50桌，只有邀請松聯幫成員參加。

據悉，松聯幫第4任幫主牛奶，因年事已高有意將幫主職位交接，最後由56歲的副幫主「七董」接任，也在27日當天晚上6時許，於一郎餐廳席開50桌。

知情人士透露，當天僅邀請松聯幫「自家人」，並沒有對外邀請其他江湖人士，而松聯幫下設「虎」、「豹」、「獅」、「龍」4個堂口以及其他分會也都派人前往，現場約有5百多名松聯幫眾到場。

▲松聯幫主交接由「七董」接任（台上西裝男），席開50桌宴請自家好友。（圖／記者邱中岳翻攝）

松聯幫主要據點在松山地區，在1982年左右成立，成員多來自眷村，最後命名為松聯幫，松聯幫精神領袖「豹哥」在2021年1月過世後，在北市第一殯儀館舉辦盛大告別式。

告別式現場眾多江湖人士到場哀悼致意，參加人員達3千人，堪稱2021年最大場的告別式之一，松聯幫在副幫主七董接任幫主後，由「阿德」、「豆花」接任副幫主職務，「阿泰」則接任秘書長職位。

▲松聯幫在5月由前任幫主牛奶交接給新任幫主七董，因疫情在10月27日舉辦餐會席開50桌。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，松聯幫新任幫主「七董」，在2021年5月間，就已經從前任幫主牛奶手中接任幫主職務，但因交接時為疫情相當嚴峻，為了不違法當時防疫規定，直到27日才舉辦餐會正式宣布交接。

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