Uber Eats反制鄧佳華？爆「3小時跑62單」外送員被連累：害慘我們

▲鄧佳華借朋友帳號跑外送。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《獎金要飛了！鄧佳華「1舉動」害慘朋友 網酸爆：準備停權囉》，鄧佳華最近開始送單，但其實他都是使用朋友帳號，而此舉就讓對方帳號出問題。如今，又有網友發文表示，因為鄧佳華「太唬爛」，導致很多外送員驗證身分的次數更頻繁、更嚴格。

有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上貼文，提到「騎YB 3小時62單」的男人到底怎麼用的？可以告訴大家嗎？這關鍵詞也暗指他說的人就是鄧佳華，因為鄧佳華曾稱自己在不到3小時內，騎YouBike跑了62單，「Uber Eats達人就是我！」

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原PO無奈表示，就是因為鄧佳華「太唬爛」，所以才會導致系統「全台強制下線，全部要驗身分！」現在薪水已經很低，真的不要再害人了，聽說鄧佳華也有申請熊貓，會不會哪天就變跑粉紅色箱子和衣服？

▲外送員發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

貼文一出，也讓一些苦主留言表示，「他害了他朋友，也害了自己，也害了大家」、「怎麼唬爛都沒關係，但他竟然順勢把違規的事說出來，導致日後審核會更嚴、次數會更多」、「這兩天驗身分的次數真的變好多，早上、晚上都會驗」、「難怪我昨天突然要驗身分，想說前天才驗過」、「被鄧佳華害慘了，唬爛過頭，所有外送員都遭池魚之殃」。不過也有網友表示，「沒事、沒事，發薪後原本就得驗」。

對此，鄧佳華則是在臉書上轉貼文章，並表示「所有Uber Eats為了我要強制驗證，這是我的榮幸！」而此話一出，也讓大票網友全看傻眼。