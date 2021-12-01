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全聯火鍋祭名店湯底「第2件5折」！同步泡麵博覽會「買1送1」

▲▼全聯火鍋祭12月3日正式登場。（圖／全聯提供）

▲全聯火鍋祭12月3日正式登場，指定火鍋湯底同系列「第2件5折」優惠，主打「你家就是火鍋名家」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯火鍋祭12/3正式登場，包括無老鍋、千葉火鍋等名店品牌合作，指定指定湯底同系列第2件5折。同步推出「亞洲泡麵博覽會」，生活誌指定品8折起，部分商品甚至「買1送1」優惠。另12/3也推出康寧餐具200福利點起加價購，換購價最低只要38折起，還有多款廚房家電及鴛鴦鍋具預購優惠。

台灣人愛吃火鍋，每年冒煙商機高達400億，看準消費者對鍋物的熱愛，全聯今年9月初即開始在門市販售近百款常溫火鍋湯底，一半以上都是獨家販售，除新登場的「賈以食日」、「點點心」、「一風堂」、「藍象廷」外，還陸續開賣「味好美X橋頭」、「煮研所」、「千葉火鍋」、「無老鍋」等名店品牌，販售品項數為歷年最多。

根據內部統計，全聯火鍋常溫湯底今年度已賣了近200萬包，創造超過3億元業績，平均較去年同期成長逾5成，已提前達成今年度業績目標。而目前熱銷10大排行榜依序為：「馬辣麻辣鍋火鍋湯底」、「小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底」、「石二鍋-經典爆香石頭鍋火鍋湯底」、「小蒙牛蒙古麻辣鍋火鍋湯底」、「石二鍋-鮮菇百味蔬食鍋火鍋湯底(全素)」、「太和殿大骨煲湯火鍋湯底」、「太和殿麻辣鴨血」、「海底撈麻辣清油鍋底」、「太和殿麻辣紅湯火鍋湯底」、「十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋」。

為滿足民眾在寒冷冬天吃鍋需求，全聯自12/3起至2022/1/6期間，祭出指定火鍋湯底同系列「第2件5折」優惠，主打「你家就是火鍋名家」，預計又將創造一波買氣，挑戰火鍋祭業績新高紀錄。

▲▼全聯火鍋祭12月3日正式登場。（圖／全聯提供）

▲全聯自12/3起至2022/1/6期間，祭出指定火鍋湯底同系列「第2件5折」優惠。（圖／全聯提供）

今年火鍋祭廣告訴求吃火鍋就從全聯出發，從第一站冷藏生鮮開始，推出「火鍋菜盤與菇類」新品，好比蕃茄白菜鍋、南瓜暖暖鍋、極品山藥鍋，讓消費者減少備料時間，輕鬆就能品嘗各種蔬菜。第二站冷凍食材專區販售多款冷凍火鍋料， 包含餃類、貢丸與冷凍湯底，推薦冷凍湯底商品如獨家販售的「爭鮮－咖哩鍋湯底/壽喜燒湯底」、「天香回味－天香鍋/養生鍋」等；另火鍋料則有「石二鍋精選綜合火鍋料」、「老四川麻辣綜合火鍋餃」等好料可選擇。

火鍋配料除了餃類、貢丸外，靈魂伴侶泡麵也不能忘！全聯自12/3起同步推出「亞洲泡麵博覽會」，生活誌指定品8折起，部分商品甚至還有「買1送1」優惠，不論是韓國人氣拉麵、道地日本炒麵，或是濃郁異國湯麵與人氣乾拌麵等，通通都能一次買齊。

而第三站「急凍鮮物」是今年火鍋祭的重頭戲，強化「新鮮、美味、方便」三大特色，利用-30~-60度急速冷凍技術，鎖住食材最新鮮時刻，並且獨家開發契作商品、產地直採，以一條龍作業確保食材的鮮美，同時為了體貼消費者，提供份量適中、免分切的便利快速料理首選。

全聯表示，在萬物皆漲的時代，讓消費者宅在家自煮吃鍋，不怕荷包失血，祭出一系列急凍鮮物優惠，主推海陸火鍋套餐組合像是「黑豬梅花火鍋片+冷凍澳洲穀飼牛五花火鍋片+鮮剝蝦仁+紐西蘭半殼淡菜」原價510元，12/3~12/16特價428元；「好欣豬里肌薄切肉片+冷凍澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片+極鮮花枝蝦滑+鮮凍特級中卷」原價612元，12/17~2022/1/6特價518元。

而喜歡肉多多組合的則可選擇「黑豬梅花火鍋片+冷凍澳洲穀飼牛五花火鍋片」原價273元，12/3~12/16特價239元。同場加映，紀文火鍋季加購價活動，只要購買紀文指定火鍋料任一件，就能以30元銅板價加購紀文蟹味棒或紀文厚燒黑輪，幫你的火鍋加料。另外，12/3~12/30周周都有驚喜價。

▲▼全聯火鍋祭12月3日正式登場。（圖／全聯提供）

▲全聯火鍋祭12月3日正式登場，線上、線下都有優惠。（圖／全聯提供）

電商平台「PXGo!全聯線上購」同步支援火鍋祭，12/3~12/16活動期間火鍋專區贈送指定商品50元折價券，消費滿1,000元以上再加碼享5%福利點數回饋。分批取貨也祭出優惠，像是12/17~12/30冷凍澳洲穀飼牛梅花、牛五花火鍋肉片3盒419元；好欣豬梅花、里肌薄切肉片3盒310元；12/3~2022/1/6極鮮花枝蝦滑、日本生干貝、鮮剝蝦仁等商品也推出3盒優惠價。而「小時達」12/3至12/23購買指定火鍋商品享85折，最高可現折120元，再贈預購指定鍋具120元折價券，打開小時達，全火鍋就抵達！

全聯調理品牌美味堂針對熱銷款滷味主張「夏滷冬鍋」的概念，夏天可以冷冷吃，冬天搭配麻辣湯底熱熱吃椒麻香味超濃郁，12/3~2022/1/6推出「椒麻鍋物五寶」包括金錢牛肚絲、椒麻滷肥腸、椒麻滷牛筋還有兩款新品「雅口天香麻辣豆腐」、「老重慶麻辣雙寶」吸入飽滿湯汁的豆腐與紮實飽滿的鴨血，加上肥腸立馬變五更腸旺，還可加入蔬菜、菇類變成麻辣臭臭鍋、麻辣綜合鍋，客製化DIY你的專屬鍋物。

若想一個人想吃鍋也沒問題，美味堂於12/17~2022/1/6推出「有料鍋物」將往年人氣年菜鍋物改為免預購，直接冷藏販賣，且開鍋覆熱能即食，網羅海陸空食材應有盡有，包括紅燒羊排爐、東北酸菜白肉鍋、砂鍋魚、牛肉鍋等多種選擇。

此外自12/3起推出康寧餐具200福利點起加價購，換購價最低只要38折起；還有多款廚房家電及鴛鴦鍋具預購優惠，只要扣500福利點，就能以最低39折加價換購，讓消費者買鍋、吃鍋一站購足，同步帶動生鮮食材、火鍋湯底及相關品類的業績。

▲家樂福與多家名店聯名合作，推出常溫鍋底、冷凍湯底、配料等。（圖／記者林育綾攝）

另外，家樂福也與多間火鍋名店獨家合作，其中不乏超過40年、60年、90年老店聯名，推出多款常溫及冷凍鍋底、配料，讓消費者輕鬆「一站還原各品牌名鍋」，秒變賢慧主廚。包括天下第一鍋、安將食堂、六福皇宮；還有90年歷史的小沈爺、擁有60年酸菜白肉鍋資歷的東北之家、超過45年台灣老字號寧記麻辣鍋等。

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