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大學那些科系超夯卻很慘？網點名3系所：沒證照就廢掉

▲▼畢業,求職。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大學有些科系看似含金量高，但若沒有證照就等同於廢掉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者丁玟華／綜合報導

大學選讀的科系某些程度來說會影響就業！就有一名網友表示，一些文組相關科系很容易進到一般企業就職，但有些科系若沒有考到證照就會很慘，只能去拚公務員考試，好奇是否還有其他系所，看似含金量高，可是若沒有證照等同於廢掉。許多網友點名醫學系、醫藥系及法律系。

一名網友在PTT八卦版以「哪些很夯的科系但沒考上執照會很慘？」為題發文，表示資訊系、財金系、管理系及語文相關科系，畢業後都很容易進到一般企業任職，反而有些很夯的科系，沒考上證照就會很慘。他舉例像法律系若沒考上律師，只能拚公務人員考試；醫藥相關科系沒考到執照，醫療院所也不敢聘用，他好奇「還有哪些很熱門的科系，看似出路很好，但沒有考到執照就很慘？」

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▲網友認為法律、醫、藥相關科系沒考上證照會很慘。（圖／翻攝自PTT八卦版）

貼文一出吸引不少網友回應，許多人認同原PO，「絕對法律系」、「法律系吧，沒考上律師牌或公職，大概就在法院當法務」、「法律系，沒考到執照，真的慘」、「沒考上法律執照，只能在事務所當法務助理領26K」。

也有人認為「嚴格來說到慘的只有醫跟藥」、「醫學吧，沒考上真的不知道能幹嘛」、「醫師沒職照就只能算實習醫師，薪水少一點，繼續考」、「醫事類別沒執照就真的沒什麼用」、「了不起就醫藥這兩類而已」。

另外也有其他科系被點名，「會計師，這超難考」、「師字輩幾乎都是」、「建築師、會計師、精算師、都蠻難的」、「建築師，最難考的執照」、「藥師、環安、工安」、「營養師？」。

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