不再讓英女王當元首！巴巴多斯改制共和國　查爾斯親赴總統就職禮

▲巴巴多斯30日宣布，不再奉英女王為國家元首，並改制為共和國。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）從英國獨立55年後，終於宣布改制為共和國，並不再奉英女王為國家元首，改以議會選出法定及實際元首。現年73歲的前法學家梅森（Sandra Mason）於30日晚間宣誓就職，成為這個人口不到30萬島國的首位總統，而英國王儲查爾斯也出席了新總統的就職典禮。

儘管巴巴多斯早在1966年就已宣布獨立，但彭博社和BBC指出，該國是近30年來第一個宣布不再承認英女王為國家元首的英聯邦國家。巴巴多斯指出，讓本國人擔任國家元首是國民有能力自理國事的自信表現，也是該國與殖民歷史劃清界限的方式。

▲73歲的前法學家梅森宣誓就職，成為這個人口不到30萬島國的首位總統。（圖／路透）

《天空新聞》引述英國白金漢宮聲明指出，英國王室認為，改制與國家元首等問題應交由巴巴多斯人民自行決定，英女王也祝福巴巴多斯未來依舊能「幸福、和平與繁榮」。英女王同時還寄了一封信給新總統梅森，為她就任總統一事獻上祝福。

英女王在信中提到，「我在巴巴多斯1966年獨立前夕首次訪問了你們美麗的國家，從那時起，巴巴多斯就一直在我心中佔有特殊位置，它豐富的文化、體育實力和自然景觀，無一不讓人為其自豪。多年來，英國與巴巴多斯一直都有著非常好的合作，我期待兩國的友誼能長存。」

▲查爾斯王儲代表英國王室出席典禮，並希望英國與巴巴多斯的友誼長存。（圖／路透）

路透社報導，英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）30日出席了巴巴多斯的交接儀式，親眼見證在英女王的旗幟被降下後，巴巴多斯正式從英聯邦國家過渡到擁有自己總統的共和國。查爾斯王子表示，即使如今英女王已不再是巴巴多斯的國家元首，但兩國的友誼不會因此衰退。

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