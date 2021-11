哈利梅根再爆料！傳查爾斯王儲「嘲笑」孫子混血膚色　哈利痛苦脫英

▲哈利王子與梅根。(圖/路透社)

記者羅翊宬/綜合報導

英國哈利王子(Prince Henry)與妻子梅根馬克(Meghan Markle)離開英國王室生活、移居美國加州已達1年多,先前哈利王子夫妻倆曾在知名脫口秀主持人歐普拉的節目上多次爆料王室成員的各種秘辛,包括長子亞契(Archie)因膚色飽受某家族成員的歧視言語,最新出版的書籍爆料出當時細節,聲稱其實該名家族成員正是哈利的父親,查爾斯王儲(Prince Charles)。

根據《浮華世界》(Vanity Fair)報導,電視節目「Page Six」最近獲得了王室傳記作家安德森(Christopher Andersen)出版的新書《兄弟和妻子:威廉、凱特、哈利與梅根的私生活》(Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry And Meghan)的詳細內容,由於梅根的父親是白人、母親則為黑人,這讓梅員,該書詳細描繪梅根與夫妻倆未來子女被「品頭論足」的細節。

書中內容引述一名消息人士的爆料,稱哈利與梅根2017年宣布訂婚的那天早晨,查爾斯王儲在與妻子卡蜜拉吃早餐時曾問道,「我很好奇哈利與梅根的孩子們未來會長怎樣」;卡蜜拉頓時感到驚訝,她表示,「嗯......我確定她會非常漂亮」;查爾斯王儲刻意壓低聲音再度問道,「我的意思是,妳覺得他們孩子的膚色是什麼?」

對此,克拉倫斯府(Clarence House)發言人表示,「這根本是子虛烏有,不值得進一步討論。」

該書作者安德森於當地時間29日表示,資料與訊息來源是可靠的。

據悉,哈利與梅根自從搬到美國加州後,便多次登上歐普拉的節目與當地節目,大談過去在英國王室生活所承受的痛苦,坦言之所以逃離英國、移居美國,純粹是為了不想讓子女重蹈自己與母親黛安娜王妃的覆轍,其類似言行引起英國女王和王室的非議。

